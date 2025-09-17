"Sirat", de Oliver Laxe, representará a España en los Óscar

El trance en el desierto del gallego Oliver Laxe con “Sirat” prosigue su camino hacia los Óscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España acaba de anunciar que es la película que representará a España en los premios norteamericanos. Lo comunicó el cineasta Pablo Berger en rueda de prensa junto al presidente de la Academia y una notaria.

“Sirat” había llegado como finalista junto a “Romería” y “Sorda”. Los académicos tuvieron que botar entre las tres cuál era su favorita en las últimas dos semanas. Ahora "Sirat" deberá competir con las propuestas de otros países para lograr un hueco en las finalistas a mejor película extranjera. Las cuatro con más apoyos concurrirán en la gala de entrega de los Óscar está prevista para el 15 de marzo.

Recordemos que "Romería", de Carla Simón, es un viaje de la directora catalana hacia el pasado de sus padres en Vigo. La protagonista es Marina, interpretada por Llúcia Garcia, quien visita la ciudad olívica para buscar pistas de sus progenitores que habitaron en ella en los años 80 y donde ella fue engendrada. Sin embargo al encontrarse con su familia paterna deberá afrontar que no siempre es posible revelar en el presente un pasado incómodo relacionado con la heroína y el sida.

Por su parte, "Sorda", de Eva Libertad, presenta la historia de Ángela, una mujer sorda embarazada que empieza a dudar y temer si sabrá comunicarse con su hija cuando nazca. La llegada de la bebé provoca una crisis en la pareja al tiempo que plantea al espectador los problemas en la sociedad y en los servicios de salud de las personas sordas, especialmente de las parturientas o madres. El filme, opera prima de Libertad, nació de un corto homónico de 2021. Está interpretada por Miriam Garlo, la primera actriz española sorda