O poeta Samuel Merino presenta «Manual de camuflaxe»

Samuel Merino, quen será o representante galego no concurso de poesía do Corte inglés en Madrid, presenta hoxe, ás 20.00 horas no Bar Liceum do Porriño, «Manual de camuflaxe», obra coa que acadou o XIII Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey convocado polo Concello de Fornelos de Montes.
