Juan de Vicente, orientador y docente: «Los alumnos necesitan notar que les importan a sus profesores»

¿Qué es la convivencia restaurativa? ¿Cómo podemos aplicarla día a día en el aula? ¿Y en el hogar? ¿Puede aportarnos algo positivo el conflicto? Juan de Vicente, orientador, profesor y miembro del equipo de mediación y tratamiento de conflictos de la Universidad de Alcalá de Henares, responderá a estas preguntas los próximos días 26 y 27 de septiembre en el IX Foro de Educación, en su taller «Convivencia restaurativa en centros educativos».

«El adjetivo ‘restaurativa’ significa tener una idea de la convivencia en los centros en la que apostamos por crear entornos seguros, donde las personas pueden tener protagonismo en la gestión de la convivencia, donde se escucha al alumnado y donde se le da protagonismo a la gestión de sus conflictos», explica el docente.

Esta pedagogía aboga por la implantación de soluciones a largo plazo que ayudan a prevenir futuros problemas, frente al tradicional enfoque retributivo. Pongamos un ejemplo claro: un alumno se porta mal en el aula y debe ser ‘castigado’. La gestión clásica de esta situación pasaría por un apercibimiento y tal vez una expulsión de unos días. Después de eso, volvería a clase como si nada hubiera pasado y, posiblemente, lo repetiría.

«Es muchísimo más rápido sancionar a una persona y sacarla del centro que aprovechar esta circunstancia para que pueda tomar conciencia» Juan de Vicente — Orientador, maestro y miembro del equipo de mediación y tratamiento de conflictos de la Universidad de Alcalá de Henares

En cambio, la metodología que propone Juan de Vicente «promueve la reflexión, exige responsabilidad a quien hace daño y se le acompaña en el proceso de asumir la responsabilidad y reparar el daño que ha causado».

«A veces lo restaurativo se puede añadir a algo más punitivo, pero la idea es que no haya nada punitivo sin una reflexión y una preparación directa», apostilla.

Por supuesto, el primer modelo es más sencillo, como admite De Vicente: «Es muchísimo más rápido sancionar a una persona y sacarla del centro porque no cumple los mínimos para convivir en el centro que aprovechar esta circunstancia para que pueda tomar conciencia y no lo haga en el futuro porque ha entendido el impacto que tiene».

Por dónde empezar

Aunque pueda haber protocolos de convivencia en los centros educativos que dicten cómo se gestiona un conflicto, Juan de Vicente expone que los docentes tienen formas de aplicar un enfoque restaurativo a título personal. Por ejemplo, «vincular» con la clase, dedicar un momento al inicio del curso a establecer «relaciones positivas».

«Los alumnos necesitan notar que les importan a sus profesores», afirma el orientador, «cuando a ti te interesan los alumnos, tú te conviertes en alguien interesante para ellos». Esto no consiste en ningún caso en hacerse amigo de los estudiantes, sino «transmitir la idea de que me interesa cómo estás, saber lo que te pasa». «A veces nos encontramos con que el sitio más normal de la vida de algunas personas es el instituto o es el colegio, porque no tienen, desgraciadamente, un entorno que les favorezca», recuerda el experto.

«Cuando a ti te interesan los alumnos, tú te conviertes en alguien interesante para ellos» Juan de Vicente — Orientador y docente

Otro consejo para empezar a cambiar nuestra forma de abordar los conflictos es hablar en primera persona cuando suceden. De este modo, «estás hablando de ti, de cómo te afectan las cosas, y eso no es un ataque contra el otro. Si hablas en segunda persona, la otra persona se defiende en segunda persona y así se escalan los conflictos».

Nadie se siente cómodo mostrándose vulnerable ante los demás ni enfrentándose a los otros. Pero, «cuando hay conflictos, que los va a haber y los hay en cualquier relación interpersonal, también tenemos experiencias positivas, nos permiten aclarar las cosas o expresarnos mejor». Esto aplica en todos los ámbitos, desde la pareja hasta las amistades o, por supuesto, el colegio.