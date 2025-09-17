La gripe aviar se adelanta en España con 31 brotes en aves silvestres y 4 en aves de corral

España registra esta temporada –que empezó en julio– 31 brotes de gripe aviar H5N1 altamente patógena en aves silvestres y 4 focos en aves de corral, más uno pendiente de confirmación en Huelva. El aumento de casos se ha adelantado respecto a las previsiones y se ha producido un cambio radical de la situación, tras dos años y medio en el que el país estaba oficialmente libre de la enfermedad por la ausencia de brotes en aves domésticas. Estos son algunos de los datos revelados por tres expertas de ámbito nacional en un encuentro con periodistas organizado mediante videoconferencia por Science Media Centre España. Las científicas consultadas esperan más detecciones en aves silvestres y que se evite la transmisión a las domésticas, para que no se repitan las cifras de la aciaga temporada 2022: en ella se registraron casi 150 brotes en silvestres y 37 focos en aves de corral, además del alarmante brote en visones de la granja de Carral (A Coruña) en octubre de aquel año, en el que se detectó un cambio en el virus asociado a su adaptación a mamíferos.

Hasta junio pasado solo se habían detectado tres casos, lo que mantenía a España como libre de la enfermedad y permitía exportar productos avícolas sin restricciones sanitarias. Sin embargo, desde el 18 de julio se han ido detectando brotes en aves de corral en Extremadura, País Vasco, Andalucía y Castilla-La Mancha. La Junta de Andalucía declaró el nivel 2 de alerta la semana pasada tras notificar tres focos en Doñana, y en la ciudad de Sevilla fueron clausurados tres parques públicos, incluido el emblemático de María Luisa, por aves muertas.

En cuanto a Galicia, el 28 de agosto se confirmaron los primeros focos de gripe aviar en aves silvestres: 5 gaviotas recogidas en Bueu, Arteixo, Abegondo, Miño y Foz. No constan en aves de corral.

«El aumento de casos se ha adelantado a lo que esperábamos», señaló ayer durante el encuentro Elisa Pérez Ramírez, investigadora en el departamento de Enfermedades infecciosas y Salud global del Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA, CSIC. Esta viróloga veterinaria afirmó que esperaba que el repunte se produjera más hacia octubre. En cualquier caso, estamos entrando –dijo– en un periodo de máxima actividad de este virus, que está causando una panzootia de la que solo se salva, de momento, Oceanía. «Es muy probable que veamos mayor detección de virus en aves silvestres, hay que evitar el salto a las domésticas», apuntó.

«Estamos en plena época de migración de retorno de las aves que han estado criando en el norte de Europa», explicó Ursula Höfle, profesora contratada doctora, miembro del Grupo SaBio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC (CSIC-UCLM-JCCM). Esta científica añadió que hay otros dos factores que crean una «tormenta perfecta»: «Esas aves que se han infectado en el centro y norte de Europa en el periodo de incubación han llegado aquí, y a finales de verano queda poca agua. Las aves se concentran donde la hay. Los parques pueden atraer a las aves si no encuentran agua en otro sitio. Además, hay muchos animales jóvenes, nacidos este año, sin exposición previa al virus», detalló esta experta, que recalcó que las aves silvestres no son solo transmisoras de la enfermedad, sino también sus principales víctimas.

Riesgo de salto a personas

Sobre el riesgo de un salto a humanos, Inmaculada Casas, directora del grupo de investigación de Virus respiratorios y Gripe del Instituto de Salud Carlos III, indicó que se concentra «en las personas que trabajan con aves enfermas y tienen que eliminar cadáveres y limpiar las granjas». Estos profesionales deben adoptar medidas de protección obligatorias para evitar el ingreso directo del patógeno del ave en su organismo, ya que el virus puede estar en el polvo en suspensión. «Para que se produzca un contagio de humano a humano, el virus tendría que cambiar bastante, y hasta ahora no ha ocurrido», subrayó Inmaculada Casas, que resaltó la importancia de la vacunación de la gripe estacional en personas que puedan exponerse al virus.

Ese cambio a un virus transmisible entre humanos podría darse, como ocurrió en la pandemia de gripe H1N1 de 2009, mediante una reorganización de virus de gripe porcina, aviar y humana en cerdos, considerados «cocteleras víricas» al ser susceptibles a esos tres tipos de virus. En este sentido, Ursula Höfle comentó que los datos de campo de jabalíes no revelaron ningún virus de gripe aviar en esta especie «prima hermana» del cerdo.

Elisa Pérez Ramírez, por su parte, recordó que, además de la vigilancia activa en aves, existe vigilancia pasiva –cuando el animal tiene síntomas, enferma o muere– en visones, cerdos y vacas. La viróloga veterinaria se remitió a una revisión científica reciente que ha concluido que, entre marzo de 2024 y junio de 2025, el número de especies de mamíferos infectadas por la gripe aviar H5N1 altamente patógena aumentó un 50%, alcanzando al menos a 72 especies. En poco más de un año se registraron 24 nuevas especies infectadas. Sigue sin saberse por qué el virus infectó a un millar de granjas de vacas lecheras en EEUU y –afortunadamente– solo en ese país y no en otros.