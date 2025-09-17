Espido Freire, ganadora del XX Premio Eurostars de Narrativa

Espido Freire ha sido galardonada con el XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por su obra «Guía de lugares que ya no existen», un reconocimiento que, dotado con 25.000 euros, pone de relieve la «amplia y relevante trayectoria literaria» de la escritora bilbaína de familia de origen gallego.

El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, impulsado por Eurostars Hotel Company, con la colaboración de RBA Libros y Universitat de Barcelona, ha obtenido la mayor participación de su historia con 254 manuscritos originales, un 70% más que en la edición anterior, y de entre todas las obras presentadas, con una travesía hacia territorios condenados al olvido, atravesando ciudades anegadas por la riada, prados infantiles invadidos por cemento o zocos que estallaron arrasados por la guerra, entre otros, Espido Freire ha logrado hacerse con el galardón.