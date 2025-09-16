Los sindicatos sanitarios se echan a la calle contra el Estatuto Marco: piden acabar con "años de recortes y precariedad"

Miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), con cálculos de los sindicatos, se han manifestado hoy, en centros sanitarios de las diferentes comunidades autónomas, para reclamar al Ministerio de Sanidad que la nueva ley del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, la que regirá sus condiciones laborales, contemple todos los cambios necesarios para acabar con "años de recortes, precariedad y discriminación". Por su lado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) -que junto al Sindicato Médico Andaluz, ha convocada una segunda jornada de huelga nacional el próximo 3 de octubre- ha enviado al Ministerio la que es su propuesta para contar con un estatuto propio.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), trabajadores de todas las categorías se han concentrado este martes para pedir al departamento que encabeza Mónica García que no cierre la negociación de la ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un "estatuto para avanzar" que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Los sindicatos convocantes han denunciado que Sanidad ha elaborado una ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que el departamento de García "ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma". "Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", apuntan en un comunicado conjunto.

Mejoras pendientes

En las concentraciones se subrayó que aún quedan "asuntos muy importantes" que acordar para mejorar las condiciones laborales y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables de Sanidad.

Defienden la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada

Se trata de que el texto contemple, detallan, el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial, señalan las organizaciones. También, defienden la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

Mejoras todas que pueden contemplarse en la ley del Estatuto Marco, indican, y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, subrayaron los manifestantes, que insistieron en que Sanidad quiere "echar balones fuera", aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios. "El Ministerio no es una ‘isla aislada’, forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer", afirman.

Una ley clave

En las concentraciones se reiteró la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr "la mejor ley posible", teniendo en cuenta que es la norma "clave" para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. / A. Pérez Meca/Europa Press

Las concentraciones realizadas en todas las autonomías, excepto Murcia, donde tendrá lugar el 17 de septiembre, suponen el inicio de una fase "intensa y conjunta" de movilizaciones. El próximo 1 de octubre, los trabajadores volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede de Sanidad, en Madrid.

Los médicos, a por su estatuto

Por otro lado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado este martes al Ministerio de Sanidad la que es su propuesta para un estatuto propio del médico y del facultativo. Quieren una "norma completa que pueda estructurar la regulación diferenciada del colectivo fuera del actual Estatuto Marco cuyo borrador quiere aprobar el ministerio en los próximos meses".

El texto sería la propuesta final "para cerrar de manera adecuada" la negociación de los últimos meses, indican. Mientras se esperan nuevas reuniones con el Comité de Huelga, CESM sigue adelante con su calendario de movilizaciones, que les llevará, junto al Sindicato Médico Andaluz, a la presentación de solicitud de reunión tanto a los grupos parlamentarios como a los responsables de la gestión sanitaria de las comunidades autónomas para explicar el proyecto; a una concentración de delegados frente al ministerio el próximo 23 de septiembre, y a una segunda jornada de huelga nacional el 3 de octubre.