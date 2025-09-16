Sierra gana el Nacional de Cómic con un cómic sobre las relaciones frívolas

La ilustradora Candela Sierra, galardonada ayer con el Premio Nacional del Cómic de 2025 por su obra «Lo sabes aunque no te lo he dicho» (Astiberri), aseguró que no es que el sector estuviese masculinizado porque no hubiese autoras, sino que no se las leía.

«Pero de un tiempo a esta parte, en los saraos de cómic, en los festivales, en las asociaciones, por suerte está cada vez más equilibrado», aseguró a Europa Press.

Explicó que es «muy bonito» recibir el premio –dotado con 30.000 euros– siendo mujer al tiempo que puso el foco en la importancia de que el galardón reconozca una obra y que se traduzca en que se lea «más cómic en general».

El libro ya recibió el reconocimiento de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic). «Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, la obra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, fijándose en la superficialidad de las relaciones, cierta miseria moral que, a veces, nos lleva a comportarnos como ovejas de un rebaño», señala el jurado.