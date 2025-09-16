Odile Rodríguez de la Fuente: «Soy optimista, lo he heredado de mi padre»

«Soy optimista, lo he heredado de mi padre», manifestó ayer en Club FARO Odile Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista y divulgador ambiental Félix Rodríguez de la Fuente. La bióloga y divulgadora científica, que presentaba en Vigo su libro ‘Somos naturaleza’ editorial Boldletters) lanzaba así su mensaje esperanzador respecto al medio ambiente. «Quizás tengamos que tocar fondo (respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad) para reaccionar, lo malo es que nos pasemos de la raya porque la naturaleza, de la misma manera que es un círculo virtuoso de generar vida, también lo es de crear muerte».

Presentada y entrevistada por la doctora en Comunicación y Sostenibilidad Patricia Sánchez, Rodríguez de la Fuente abordó a lo largo del acto aspectos de su vocación, de la figura de su padre y de su último libro, donde ofrece al lector adolescente (aunque también al adulto) herramientas para entender a través de la ciencia cómo funciona la naturaleza, desde lo global a lo individual, y dentro de está última el papel de los seres humanos dentro de ella.

Despertar la curiosidad del lector y generar asombro en él han sido dos premisas que ha tenido en cuenta a la hora de elaborar su obra, de la que ofreció pequeñas pinceladas: «Somos literalmente polvo de estrellas, los átomos de los que estamos compuestos se generaron en el universo», dijo. Indicó también que «todas las especies del reino animal tenemos parentesco, una bacteria común hipotética que han trazado estudiosos y han llamado Luca» (Last Universal Comun Ancestor, que en castellano se traduce como primer antepasado común universal . Esa manera de aprender desde el asombro que el ser humano forma parte de la naturaleza, según aseguró «nos empodera como actores» de un cambio de actitud frente al medio ambiente.

Explicó el cambio de la visión mecanicista del universo, que sostenía que el mundo funciona como un reloj en que todas las piezas encajan y tienen una misión, a la perspectiva sistémica del planeta, avalada por la información que los satélites nos aportan, que plantea que la tierra funciona como un ser vivo cuyas células, tejidos, órganos y sistemas interactúan entre sí generando propiedades emergentes no presentes en ninguna de las partes. A modo de ejemplo, afirmó que «el Sáhara fertiliza al Amazonas», explicando como las corrientes llevan arena del desierto a la selva, y cómo el Amazonas arrastra nutrientes al Atlántico que nutren el plancton y genera sobre 80% del aire que respiramos.

Para hablar del papel del ser humano en la naturaleza, expuso que «si comprimimos la edad de nuestro planeta en un reloj de 24 horas, aparecemos en los últimos cuatro segundos». Y sobre la relación del homo sapiens con ella, explicó que «mientras fuimos cazadores y recolectores teníamos sentido de pertenencia a la naturaleza hasta el punto de que considerábamos que hasta las piedras o el agua tenían alma». Sin embargo «a partir del Neolítico, surge la agricultura y la ganadería, el hombre se hace sedentario y aparece el sentido colonialista de que la naturaleza nos pertenece», algo que se acentúa» con la revolución industrial.

La llegada del ecologismo promueve una nueva manera de entender esa relación. «La educación es la base para aumentar nuestra sensibilidad por la naturaleza y la economía uno de los pilares básicos que tiene que cambiar», afirmó. «Hay un revolución silente de gente sensible que actúa con una visión sistémica, colaborativa y biomimética, con soluciones e iniciativas basadas en la naturaleza y aplicadas en disciplinas como la arquitectura o la economía circular».

Seguidora del legado de su padre

Hija menor de las tres que tuvo el naturalista y creador de documentales Félix Rodríguez de la Fuente, Odile es la única de sus hermanas que siguió los pasos de su padre. Se licenció en Ciencias Biológicas y Producción de Cine en USC, Los Ángeles y pasó varios años en Washington D. C., donde trabajaba en la sede de National Geographic.En 2004, creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, de la que fue directora durante más de 15 años. Ha capitaneado proyectos de divulgación científica y ambiental en soportes diversos. Escribe asiduamente artículos para la prensa escrita, es conferenciante y colabora con diversos medios de comunicación.Odile ha centrado sus esfuerzos divulgativos en el reto que el cambio climático supone para la humanidad. Sigue vinculada a la conservación a través de diversos comités asesores y grupos de trabajo. Ha formado parte del patronato de Rewilding Europe durante 9 años, así como del de WWF España. Ha sido seleccionada como una de las primeras «Women Visionaries» del proyecto ‘Women for Wildlife’ de la WILD Foundation y ha recibido varios premios y reconocimientos como figura femenina dedicada a la conservación y divulgación de la naturaleza.