El obispo italiano Piero Pioppo, nuevo nuncio de la Santa Sede en España

El obispo y diplomático italiano Piero Pioppo (Savona, 29 de septiembre de 1960) es el nuevo nuncio apostólico en España, tras desempeñar esa función en Indonesia y las naciones del sudeste asiático desde 2017. Pioppo habla italiano, inglés, francés y español y fue prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el ‘banco vaticano’, organismo posteriormente cuestionado por escándalos financieros.

Así lo informó ayer la Santa Sede, a través del Boletín del Servicio Vaticano de Información, tras tramitarse en la Secretaría de Estado del Vaticano con el visto bueno del Gobierno de España. Pioppo fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1985, se doctoró en Teología dogmática y en 1991 comenzó su preparación diplomática en la Academia Pontificia Eclesiástica de Roma. Dos años más tarde ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede y en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Fue enviado como funcionario de las Nunciaturas Apostólicas en Corea del Sur y Chile.

En 2006, fue nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), sumido en un escándalo financiero por cuentas en paraísos fiscales y traspasos sospechosos, que concluyeron con la condena del cardenal Angelo Becciu, prelado apartado por esos motivos por petición directa del papa Francisco para que no participase en el cónclave que eligió a León XIV como 267 papa de la Iglesia católica.