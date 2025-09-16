Nueva identificación DGT: la pegatina que debes reconocer en las carreteras gallegas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado una nueva normativa que puede traer un gran cambio a la movilidad en España. Desde este verano, podremos cruzarnos en las carreteras de Galicia y del resto del país con vehículos que llevan una pegatina roja en el parabrisas.

Este distintivo acredita que el vehículo participa en un ensayo de conducción autónoma. La medida busca testar de forma segura la incorporación de este tipo de vehículos que se conducen solos en las vías de España.

Cómo identificar un coche autónomo

Los vehículos que participan estas pruebas llevan el adhesivo en la esquina inferior izquierda del parabrisas. Esta medida, presentada por la DGT el pasado 18 de junio, forma parte del programa marco para pruebas de vehículos automatizados.

Esta pegatina podrá verse en coches, camiones y autobuses que dispongan de un modo de conducción autónoma y operen en fase de pruebas. Estos vehículos deben contar con una autorización administrativa, sistemas de grabación de datos, seguro en vigor y operadores capacitados a bordo o en remoto.

Estas pruebas se desarrollarán en tres fases. La primera se realizará en un entorno controlado, dirigida a proyectos que buscan una validación técnica. La segunda fase consiste en una prueba más parecida a conducir en tráfico real. Por último, la tercera fase estará dirigida a los vehículos que están cerca de comercializarse y que deben contar con todas las homologaciones correspondientes.

Este proyecto convierte a España en un país pionero en la integración de vehículos automatizados en el tráfico. Además de servir de identificativo, la pegatina roja permitirá a los sistemas de supervisión de tráfico facilitar la gestión de incidencias y analizar su comportamiento en las carreteras.