«Es incomprensible lo de Israel con Gaza»

Parece que en la foto de portada de «Gracias» echa la vista atrás. ¿Qué ve?

La fotografía tiene 50 años y la diferencia con el presente es brutal, ya que el tiempo no perdona, pero lo que veo es una Mallorca bastante menos contaminada que la actual. Todavía un paraíso.

¿Qué le diría a aquel único lector que se acercó en Sant Jordi de 1975 y al que firmó un autógrafo?

Lo primero, gracias, porque si no hubiese sido por esta persona, aquel día hubiera sido terrible. Imagina qué es presentar tu primer libro y no firmar ni un solo ejemplar. Por eso le estoy tan agradecida, porque lo ojeó. Cuando le vi, pensé que lo iba a dejar de nuevo en la mesa, ya que ni siquiera nadie más ojeó el libro. Y yo, tímidamente, dije a aquel chico que si lo compraba, se lo firmaba, y así fue. Se lo llevó.

¿También debe dar las gracias al censor Don 17?

Sí, mucho. Estoy encantada con aquel censor del franquismo, ya que lo que dice del libro está muy bien. Además, dio en el clavo, acertó de lleno en mis intereses en cuanto a que escribía de marginados. Desde entonces me han atraído mucho más y me he dedicado a escribir de personas que sufren cualquier tipo de marginación.

Da gracias a lectoras y lectores. Como académica de la RAE, ¿cree que es el momento de cambiar el masculino genérico plural?

Lo he hecho así para resaltar la enorme cantidad de mujeres que leen literatura. En general, creo que el masculino genérico plural está bien porque incluye a ambos. De lo contrario sería muy repetitivo y la lengua suele tender siempre a la economía de recursos.

Otros escritores también han abordado el proceso de escritura. ¿Por qué surge esta necesidad?

Yo supongo que reflexionamos sobre esto porque muchas veces nos cuestionamos cómo escribimos y a menudo los lectores también nos lo preguntan. A mí me hubiera gustado mucho que Cervantes nos hubiese contado cuál era para él su mecanismo de escritura. Galdós explica algo sobre qué es escribir novelas en su discurso de entrada en la RAE, aunque me quedé con las ganas de una mayor reflexión, ya que saber lo que hacen otros ayuda a entender cómo es el proceso.

En «Gracias» cita a Cervantes a menudo.

Porque para mí es un referente, me ha influido muchísimo, aunque lo que él cuenta es extraordinario para cualquier escritor. Como digo en el libro, yo soy una profesora que escribe, además de una escritora que enseña.

Tanto usted como Manuel Vilas hablan del pánico a entrar en una librería cuando hay una novedad literaria suya.

Para mí es horrible. Lo paso muy mal, como seguro que les ocurre a otros muchos colegas. Cuando veo una pila de libros míos, no puedo evitar pensar que en una semana los guillotinarán para hacer pasta de papel porque no han vendido ni uno. Es una sensación muy rara y por este motivo procuro no entrar en las librerías si tengo publicado algo nuevo.

Me imagino que sus libros no son convertidos en pasta de papel, como la mayoría, según cuenta sobre el mercado literario.

No lo sé, pero mejor que sean eso y se aprovechen en vez de acabar en otro lugar sin servir para nada.

Ha publicado «Gracias» en el 50 aniversario de su primer libro y los homenajes no dejan de sucederse: dos exposiciones, un club de lectura... ¿Le abruma?

La verdad es que un poco sí. En absoluto me podía imaginar que quisieran organizar tantas cosas y, por supuesto, lo agradezco mucho, pero no deja de ser abrumador.

Afirma que «algunos libros, por alguna razón especial, dan sentido a nuestras vidas». ¿Para usted cuáles fueron?

«El Quijote» en primer lugar. Me enseñó a entender, entre otras muchas cosas, que no todo es blanco o negro, que el gris es muy importante. Y la ironía cervantina. Se inventó una palabra fantástica, baciyelmo, es decir, que no es el yelmo de Mambrino ni la bacía del barbero, son las dos realidades, la de Don Quijote y la de Sancho. Y eso es algo que debemos tener siempre en cuenta, no solo en la literatura, sino en la vida. La razón nunca es de uno, sino que puede ser del otro, y a veces lo mejor es la confluencia, la concordia. Es muy importante en política, aunque ninguno lo quiere ver.

¿Por qué cree que ocurre lo de Gaza por parte de Israel, ellos que sufrieron tantas expulsiones?

No lo entiendo. Es totalmente incomprensible. Muchos amigos judíos piensan como yo y no son nada partidarios de Netanyahu. Lo de Gaza es un espanto y está demostrando que quienes fueron víctimas en el pasado se pueden convertir o se han convertido en verdugos de otras víctimas.