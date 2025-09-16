Las familias asumen el 86% del coste anual del alzhéimer

La Fundación Pasqual Maragall presentó ayer en Barcelona el informe ‘Cuidando en Alzheimer’, en el marco del Día Mundial del Alzhéimer, para dar visibilidad al papel de cuidadores familiares y profesionales de esta enfermedad. El estudio señala que el coste anual que entraña la atención a una persona con alzhéimer asciende a una media de 42.000 euros. De esa cantidad, el 86% corre a cargo de las familias y solo un 8% corresponde a gasto sanitario, indica el documento.

En 8 de cada 10 casos el cuidado es asumido por familiares. El 76% de quienes cuidan son mujeres, que dedican unas 70 horas semanales a esta labor. la directora del Área Social de la Fundación, Laia Ortiz, alertó de que «el 90% de las cuidadoras afronta problemas físicos y psicológicos». Además, subrayó que «el alzhéimer no es solo un reto de salud, sino también una cuestión de justicia social».

Por otra parte, el informe advierte que España dedica menos del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a cuidados de larga duración, la mitad de la media europea. Esta falta de inversión se traduce en atención tardía y sin la especialización necesaria.

De otro lado, casi el 70% de las personas cuidadoras profesionales carece de formación específica en alzhéimer, una enfermedad que afecta a unas 900.000 personas en España. Sin embargo, la mayoría expresa interés en recibirla. En este sentido, Ortiz remarcó que «el cuidado requiere conocimientos específicos sobre la evolución de la enfermedad y estrategias de autocuidado».

Finalmente, la Fundación presentó un nuevo programa de acompañamiento para personas recién diagnosticadas cuyo objetivo es transformar la experiencia del diagnóstico y dar voz a los afectados en la planificación de su futuro.