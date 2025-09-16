Decálogo para aparcar en azul: no es un privilegio, es un derecho
Impulsan desde Galicia diez recomendaciones para el buen uso de las plazas de movilidad reducida
No ocupar las plazas sin tarjeta autorizada, evitar bloquear rampas y accesos, no usar la plaza «solo un momento» o respetar los espacios de descarga lateral son algunas de las recomendaciones básicas del decálogo impulsado por la Federación Aspace (parálisis cerebral) Galicia sobre el buen uso de las plazas de movilidad reducida (PMR).
Esta iniciativa original de Aspace Coruña, elaborada por personas con parálisis cerebral pertenecientes al grupo de trabajo «Ejerzo Mis Derechos» desde sus instalaciones de Sada, será presentada por la Federación Aspace Galicia con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se conmemora a partir de hoy, 16 de septiembre, y hasta el próximo lunes 22.
Federación Aspace Galicia, junto con sus entidades miembro –Apamp (Vigo), Amencer-Apace (Vigo y Pontevedra), Aspace Coruña y Aspace Lugo–, publican este Decálogo de Buenas Prácticas de Uso de las Plazas PMR reivindicando que «más que un privilegio, son un derecho», destaca la entidad gallega en una nota.
El decálogo, añade, nace de la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso de estas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Hasta el lunes 22, día en el que finaliza la Semana Europea de la Movilidad, tanto las entidades miembros como la propia Federación Apace Galicia realizarán diversas acciones de sensibilización del buen uso de estas plazas.
Apamp, que realizará su acción mañana, colaborará con la Policía Local de Vigo en la zona. Además, repartirán multas simbólicas por los coches mal estacionados en las plazas de movilidad reducida cercanas a la entidad.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo