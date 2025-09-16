Decálogo para aparcar en azul: no es un privilegio, es un derecho

No ocupar las plazas sin tarjeta autorizada, evitar bloquear rampas y accesos, no usar la plaza «solo un momento» o respetar los espacios de descarga lateral son algunas de las recomendaciones básicas del decálogo impulsado por la Federación Aspace (parálisis cerebral) Galicia sobre el buen uso de las plazas de movilidad reducida (PMR).

Esta iniciativa original de Aspace Coruña, elaborada por personas con parálisis cerebral pertenecientes al grupo de trabajo «Ejerzo Mis Derechos» desde sus instalaciones de Sada, será presentada por la Federación Aspace Galicia con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se conmemora a partir de hoy, 16 de septiembre, y hasta el próximo lunes 22.

Decálogo para el uso de las plazas de movilidad reducida / Hugo Barreiro

Federación Aspace Galicia, junto con sus entidades miembro –Apamp (Vigo), Amencer-Apace (Vigo y Pontevedra), Aspace Coruña y Aspace Lugo–, publican este Decálogo de Buenas Prácticas de Uso de las Plazas PMR reivindicando que «más que un privilegio, son un derecho», destaca la entidad gallega en una nota.

El decálogo, añade, nace de la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso de estas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Hasta el lunes 22, día en el que finaliza la Semana Europea de la Movilidad, tanto las entidades miembros como la propia Federación Apace Galicia realizarán diversas acciones de sensibilización del buen uso de estas plazas.

Apamp, que realizará su acción mañana, colaborará con la Policía Local de Vigo en la zona. Además, repartirán multas simbólicas por los coches mal estacionados en las plazas de movilidad reducida cercanas a la entidad.