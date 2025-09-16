Asocian eliminar los cambios de hora con menos obesidad e ictus

Más leña al fuego del candente debate científico-político sobre la conveniencia o no de eliminar el cambio horario, que en España llegará el próximo 26 de octubre para entrar en modo invernal. Un estudio realizado por investigadores de la prestigiosa Universidad Stanford (California) ha concluido que si en Estados Unidos no se cambiara la hora dos veces al año, habría una menor incidencia de obesidad y de accidentes cerebrovasculares. El trabajo fue publicado ayer en «PNAS», una revista científica de alto impacto.

La investigación comparó cómo tres políticas horarias diferentes –horario estándar permanente (de invierno), horario de verano permanente y cambio bianual– podían afectar a los ritmos circadianos y a la salud de la población. Al modelar la exposición a la luz, los impactos circadianos y las características de salud condado por condado, los investigadores estiman que el horario estándar permanente evitaría anualmente unos 300.000 casos de accidente cerebrovascular –también llamado ictus isquémico o infarto cerebral– y reduciría en 2,6 millones el número de personas con obesidad, en comparación con el cambio bianual. El horario de verano permanente también sería positivo, aunque con un impacto menor.

El estudio utilizó modelos matemáticos del sistema circadiano previamente validados y datos oficiales sobre indicadores socioeconómicos y de salud, extraídos de fuentes como el censo de EEUU y bases de datos de los Centros de Control de Enfermedades.

Para Juan Antonio Madrid Pérez, catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología en Universidad de Murcia, este trabajo «es pionero porque cuantifica los efectos crónicos de la política horaria sobre la salud, algo que hasta ahora apenas se había estudiado». Según este experto, que fue consultado por SMC, «estos resultados serían extrapolables también a otros países con grandes diferencias entre el horario oficial y el solar como es el caso de España».

Para Mª Ángeles Bonmatí, investigadora principal en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, «debido al desfase entre el horario solar y social de nuestro país, existente incluso con el horario estándar, es posible que el beneficio de mantener el horario de supuesto ahorro energético durante todo el año fuera aún menor que en el caso del presente estudio realizado en EEUU».

Uno de los más férreos defensores de mantener los cambios horarios, el científico gallego Jorge Mira, recuerda que en España «tenemos estaciones» y «no se puede ir a piñón fijo con la hora como en los países tropicales». Consultado por SMC, el investigador del área de Electromagnetismo en el departamento de Física Aplicada de la facultad de Física de la USC argumenta que si en España o gran parte de EEUU se bloqueara la hora oficial en el horario de invierno, «en los meses centrales del año te va a amanecer muy temprano, y la activación de las personas promedio se desfasará y tendrá lugar cuando el sol ya muy alto en el horizonte. Ocurre lo inverso si bloqueas la hora oficial en el horario de verano».

Insiste en que en las zonas tropicales el sol sale y se pone a unas horas que varían poco a lo largo del año, pero que en la latitud de España «el sol sale tres horas más tarde en diciembre que en junio, y se pone tres horas antes en diciembre que en junio. O sea, el día es seis horas (o más) largo en junio que en diciembre».

Mira dice que los autores teorizan variaciones que, en muchos casos, «serían menores de un 1%» sin tener en cuenta que muchas personas podrían verse forzadas a cambiar sus horarios para adaptarse al hecho de que viven en una zona con estaciones. «Por poner un ejemplo gráfico muy exagerado: es como si alguien te dice que la solución para acabar con las caries es arrancarle los dientes a la población», zanja.