Qué son las lagarteiras, fenomeno costero Galicia

El mar es un elemento central en la historia de Galicia. No solo moldea el territorio dándole a la región sus increíbles paisajes costeros, también es el medio de vida de quienes se dedican a la pesca, a mariscar o al turismo. Uno de los elementos que más caracteriza la vida en el mar son las mareas, que en algunos momentos del año son todo un espectáculo.

Como se puede comprobar cada verano, no todo el mundo está familiarizado con el funcionamiento de este fenómeno natural. Para quienes no conozcan las mareas, las de esta época del año pueden pillarles por sorpresa debido a su intensidad.

Las mareas vivas son precisamente eso, mareas más intensas de lo habitual, tanto en su crecida como en su bajada. Dentro de estas, las mareas lagarteiras son las que más cambian el aspecto del litoral gallego.

Un paisaje desvelado por el mar

Este fenómeno está relacionado con la atracción gravitacional del sol y la luna sobre el agua. Los meses de septiembre y marzo, coincidiendo con los equinoccios, son los momentos del año en el que se producen estas lagarteiras.

Su curioso nombre viene de la idea de que las mareas llegan tan altas en esta época, que el agua puede mojar a los lagartos que estén sobre las rocas. Pero su intensidad no se demuestra solo en su pleamar; cuando el mar se retrae, también lo hace con más fuerza de lo habitual, desvelando un paisaje único que transforma la vida en la costa.

Y es que esta bajamar deja al descubierto rocas y arenales que permanecen sumergidos el resto del año. Esto se convierte en una oportunidad para las mariscadoras de zonas como la Illa de Arousa, que aprovechan para recolectar moluscos en zonas a las que normalmente no pueden acceder.

Otro elemento que caracteriza este evento es su efimeridad, dura unos pocos días al año. Este año, el equinoccio de septiembre está previsto para el día 22 a las 20.19 horas, por lo que en esos días podremos disfrutar del momento de mayor intensidad de estas mareas lagarteiras.