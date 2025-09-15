A poesía non ten quen a lea... ou si
Ten fama de ser un xénero minoritario e malia que os profesionais do sector do libro coinciden en que parte en desvantaxe con respecto á narrativa, o certo é que tamén consideran que no momento no que unha lectora ou lector se deixa «atravesar» polo verso, pode ocorrer a maxia e que non haxa volta atrás.
Co recoñecemento a Miriam Reyes, Galicia festexou hai unha semana un novo Premio Nacional de Poesía, e se ben é certo que nos últimos anos a comunidade galega vén destacando por unha interesante listaxe de poetas que conquistaron o galardón, profesionais do sector do libro coinciden en que segue sendo un xénero que parte en clara desvantaxe con respecto á narrativa e que depende das apostas particulares de librarías e editoriais. Porén, lectores e lectoras de poesía, habelos, hainos: están en rede e dende hai tempo fan xuntanzas en clubs de lectura e mesmo organizan recitais.
Recoñece que non foi un xénero que tivera moita presenza na súa infancia, mais cando se cruzou no instituto cunha mestra de literatura marabillosa, comezou a agromar o seu interese polo verso e tamén unha procura persoal, pois na biblioteca buscaba ás mulleres poetas das que ninguén lle falaba. A pontevedresa Rocío García Polo adentrouse así no universo da poesía e xa non o abandonou, sendo hoxe Natalia Litvinova, Idea Vilariño ou Svetlana Cârstean, algunhas das súas autoras de referencia, namentres que en galego destacan para ela creadoras como Míriam Ferradáns, Silvia Penas, Branca Trigo ou Samuel Merino.
En La Verbena, local hostaleiro da cidade do Lérez no que se desenvolve un club de lectura que xa conta con 60 mulleres integrantes, en colaboración con Cynthia Menéndez e Elvira Jardón, creadoras do colectivo «O fruto e a serpe», Rocío García puxo a súa disposición o local para celebrar o ciclo que denominaron «Rebumbio poético», unha iniciativa que gozou de gran acollida entre o público: «Lo que hacemos es que se escoge a una poeta y decoramos el club ambientado en su época. Plantas para Emily Dickinson, paquetes con cigarrillos que eran poemas cuando tocó Gloria Fuertes, y pintalabios y cigarrillos como un fin de fiesta para Anne Sexton. Ellas explican aspectos sobre la vida de las autoras, se recitan sus poemas y también se deja el micro abierto. Nos reunimos personas a las que les gusta la poesía y que no necesariamente escriben, pero que la leen y que quieren charlar sobre ella. Noto que la poesía está un poco denostada, como si la gente pensara que son libros de segunda, pero creo que si una persona a la que le gusta leer prueba la poesía, le va a gustar», sinala Rocío García.
Hai unha parte do que se vende e do que funciona que é unha aposta da propia librería
É Nuria Figueiredo unha das mulleres que ten participado nos «rebumbios» de La Verbena e conta que «a poesía sempre me gustou moito, lémbrome dende moi pequena léndoa. Gloria Fuertes era unha das miñas persoas favoritas e escribíalle cartas, parecíame tan divertida e sensible…Logo de maior descubrín a súa poesía para adultos e resultoume preciosa tamén». Xunto con Gloria Fuertes, outras autoras das que Nuria goza son María Sánchez, Sara Herrera Peralta, Alejandra Pizarnik, María Salgado ou Ledicia Costas, e a súa paixón pola poesía non é algo que garde para si mesma, pois ademais de participar en La Verbena no «Rebumbio poético» que considera «unha sorte, porque preparan con moito agarimo a velada e é moi inspirador, polo que intento non faltar nunca porque me fai reflexionar, coñecer autoras novas, e é un espazo seguro onde compartir o gusto e a curiosidade pola poesía», Nuria Figueiredo tamén afirma: «Léolle poesía aos meus fillos pequenos e encántalles o ritmo e os xogos de palabras».
No mercado literario
Lectora habitual, poeta e libreira. Conflúen estas tres facetas en Cynthia Menéndez, quen traballa na actualidade na libraría Paz, en Pontevedra, e quen achega a súa perspectiva sobre a realidade da poesía no mercado. Neste senso, a autora e libreira analiza que «hai unha parte do que se vende e do que funciona que é unha aposta da propia librería. Nós apostamos moito pola poesía, aínda que non teña unha repercusión económica, intentando darlle un espazo moi grande para que teña as memas oportunidades que a narrativa, que é a irmá que ocupa todos os espazos culturais e comerciais».
Hai poucos lectores de poesía, pero vivimos un tempo de moitísimo prestixio e iso beneficia
Pola súa experiencia, Cynthia Menéndez tamén asegura que «é un xénero que se deixa levar, porque aínda que haxa xente que non queira entrar, son libros que precisan unha conversa co libreiro, hai un traballo fino detrás, e logo é moi bonito cando non lectores de poesía acaban converténdose en lectores. Non me gusta a idea moralizante da poesía, non son mellores quen a len, pero si que me gusta que as persoas que non o fan, de vez en cando se deixen atravesar por ela a través dun libro, dun verso ou dunha cita dos escritores nunha novela, porque é posible que lles chegue un golpe de luz ou de escuridade».
Por último, a libreira de Paz engade que a «tríada» de autoras que nunca falla son Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño e Mary Oliver, aínda que tampouco queda atrás Anne Sexton, e en galego, «Olga Novo funciona moi ben e Yolanda Castaño. Moitas persoas chegan interesadas a raíz dos premios».
Dende o punto de vista editorial, Fran Alonso, director de Edicións Xerais, selo baixo o que foron publicados varios títulos de autoras que acadaron o Premio Nacional de Poesía, comenta que «hai poucos lectores de poesía, pero é algo que sucede en todas as linguas, non só en galego, e con todo penso que as tiradas non están nada mal. E o certo é que vivimos un tempo de moitísimo prestixio e iso beneficia. Un Premio Nacional repercute moito nas vendas do título premiado, e se ben non tanto no resto de títulos, creo que é fundamental o prestixio que a poesía está outorgando á literatura galega». Así mesmo, Fran Alonso considera que é fundamental sacar a poesía á rúa para achegala á poboación e, neste senso, pon en valor os recitais e indica que «a poesía dos últimos anos é máis performativa ca nunca, hibridando música e imaxe, e esta é unha fórmula importante que parte dos creadores».
