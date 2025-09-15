La fruta que solo crece en un pequeño pueblo a menos de una de Vigo y que destaca National Geographic

Además de por sus playas y sus espacios naturales, Galicia se ha convertido en un sitio de referencia para el turismo gracias a su oferta gastronómica. Además de la habilidad de sus cocineros, esta región cuenta con ingredientes únicos, como esta fruta dorada que solo crece en un pequeño pueblo a menos de una hora de Vigo.

El National Geographic se ha fijado en O Rosal, un pequeño pueblo a orillas del Miño y que cataloga como uno de 'Los ocho pueblos de Pontevedra donde mejor se come'.

Según la publicación, hay dos cosas que no podemos perdernos de la gastronomía de O Rosal: sus grelos, «los mejores de Galicia»; y los mirabeles, una fruta muy particular.

Un pueblo pequeño con una gran gastronomía

Este pueblo fronterizo con la vecina Portugal ofrece un espacio tranquilo y rodeado de naturaleza para quienes buscan un plan sencillo para el fin de semana. Con solo 6.500 habitantes, los que visiten O Rosal podrán disfrutar de sus vestigios paleolíticos y pinturas rupestres, así como del entorno del río Tamuxe, que ofrece actividades como la Senda de los Pescadores.

Sin embargo, National Geographic ha decidido poner el foco en los mirabeles, una fruta única en Galicia. Con un característico color dorado y del tamaño de una cereza, esta fruta es toda una explosión de sabor en cada bocado. Esta fruta jugosa recuerda a otras como el melocotón o el albaricoque y es una fuente de fibra, antioxidantes; con más vitamina C que una naranja.

Como explica la revista: «De cómo llegó a O Rosal, en el sur de Pontevedra, se sabe poco, aunque su aparición se debe a un profesor de botánica que trajo esta drupa típicamente francesa a principios del siglo XX».

Tarta de mirabeles típica de la región francesa de Lorena. / Wikipedia

Y es que el mirabel, también llamado prunus domestica variedad syriaca, también es toda una excepción en Europa. Se cree que este cultivo proviene de la región del Asia Menor, pero el 80% de la producción mundial de este fruto está en la región francesa de Lorena, donde han desarrollado platos, bebidas y fiestas alrededor de esta fruta tan particular.

Los otros protagonistas destacados en el artículo son los grelos, según National Geographic, «los mejores de Galicia». Como señalan, este producto convierte el pueblo en un destino ideal «tanto en invierno como en verano». Pero su valor no estiba solo en su sabor, también son una fuente de fibra, calcio, hierro, folatos y vitaminas A y C.