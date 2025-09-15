IX Foro de Educación
Como fomentar a lectura entre a mocidade (e ademais, en galego)
O mestre e escritor Miguel A. Alonso Diz falará no IX Foro de Educación sobre como levar a literatura ás aulas
«Os libros son lugares que expanden o noso mundo, fomentando o espírito crítico, a imaxinación e a creatividade»
A literatura é unha valiosa ferramenta para a ensinanza á que se lle pode sacar moito partido, a pesar do que algúns influencers difunden estes días. A cuestión é saber como facelo. O mestre e escritor Miguel A. Alonso Diz compartirá algúns dos seus consellos e exemplos os días 26 e 27 de setembro en Vigo no obradoiro «Ensinar dende a LIX», no marco do IX Foro de Educación, con docentes e familias.
«Gustaríame que coñecesen a inmensa riqueza da nosa literatura infantil e xuvenil e levasen á práctica nas súas aulas o compartido no obradoiro», explica. «Pensar nunha compañeira, ou compañeiro, xogando na aula coa nosa LIX - poesía, narrativa, teatro ou banda deseñada – éncheme de esperanza».
Alonso está plenamente convencido de que todos os xéneros literarios teñen o seu potencial, a pesar de que a narrativa sexa quen acapara sempre toda a atención. De feito, el mesmo leva tempo «rompendo barreiras e organizando obradoiros nos que conviven diferentes linguaxes», ante o «temor» ou «respecto excesivo» que nota no profesorado á hora de usar, por exemplo, o teatro ou a poesía en clase.
«Algúns pregúntanse: Que fago con eles? Como podo empregalos? Podo xogar co teatro ou a poesía? Serei capaz de facelo? Gustáralle ao alumnado?», expón, «a poesía e o teatro son magníficas formas de afondar nas persoas, de coñecerse e recoñecerse nos demais. Se se traballan con agarimo e intención, dan grandes resultados na aula. Sempre sosteño que o teatro debería ser materia obrigada».
O escritor tamén confesa o seu gusto persoal pola banda deseñada, un xénero que lle encanta aos rapaces e que tamén pode ser moi práctico para traballar na aula. «A través da nosa literatura podemos achegarnos a temas diversos dende diferentes ópticas: historia, matemáticas, lingua, ciencias da natureza, música ou traballar a intelixencia emocional, a cooperación, ou a creatividade, que son aspectos moi valorados no ámbito laboral», defende.
Ler, aprender e xogar
Con todo, é ben sabido que inculcar o hábito lector nas crianzas non é unha misión doada; agora aínda menos que antes. «Existen moitas formas de distracción que fomentan o efémero», resalta Alonso Diz. E a lectura é todo o contrario, como sinala este mestre: require concentración e implicación. «Hai quen, unha vez remata a etapa escolar, non se volve achegar a un libro», lamenta. «De calquera xeito, quen prende na lectura ten un amor que o acompañará toda a vida. Entre as persoas que len créase un vínculo especial que transcende a idade».
«Os libros son lugares que expanden o noso mundo, fomentando o espírito crítico, a imaxinación e a creatividade que nos axudan a construír outras realidades. As lecturas compartidas e as actividades ao redor do libro son boas ferramentas pero, sobre todo, o docente debe ser lector e saber transmitir ese amor pola lectura», reivindica.
Ademais, no seu caso existe unha barreira máis, a do uso do galego. «Ao alumnado cústalle falar, escribir e ler en galego. Son feliz comprobando como rematan o obradoiro lendo ou interpretando os seus traballos na nosa lingua. Que asocien o galego a unha experiencia positiva e mesmo realizadora é importante», asegura.
O método de Alonso baséase no xogo, presentando a literatura coma algo divertido, «unha viaxe interior e exterior da que se saca proveito». A semente lectora medrará nalgúns rapaces; noutros non xerminará, pero o importante é intentalo.
Ao propio Miguel acompáñalle dende neno o libro O principiño. As súas fillas creceron con pezas como Canción del pirata de Espronceda ata Celso Emilio Ferreiro. A chave é atopar os títulos capaces de apaixoar ao alumnado. O obradoiro deste mestre no Foro de Educación brindará moitas pistas para conseguilo.
