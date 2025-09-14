La Unesco alerta de la «crisis mundial sin precedentes» del profesorado y urge a «revalorizar» la profesión

«La profesión docente, la más bella del mundo, afronta una crisis sin precedentes». La advertencia fue lanzada este jueves en Santiago de Chile por la directora de la Unesco, Audrey Azoulay. La Cumbre Mundial sobre Docentes, organizada por el Gobierno chileno y la agencia de Naciones Unidas funcionó como caja de resonancia de una preocupación global. Azoulay, quien ha sido elegida para un segundo mandato, dijo que es «urgente» la necesidad de «revalorizar» una profesión que ha duplicado su tasa de abandono en los últimos siete años. «Hay que actuar con rapidez y de forma concertada frente a un problema del cual no se libra ninguna región del mundo».

El encuentro cuenta con la participación de especialistas de todo el mundo. «Por la escuela pública», fue la consigna que propuso la Internacional de la Educación, como herramienta de los estados para enfrentar los desafíos que, insistió Azoulay, hay que analizar «a la luz de las revoluciones digitales y ecológicas». El informe mundial de la Unesco es un punto de partida alarmante: se necesitarán 44 millones de docentes adicionales para cubrir la educación primaria y secundaria universal en 2030.

El Informe llama a establecer «un nuevo contrato social» para la docencia que fomente «las oportunidades de colaboración, participar en el diálogo social y propiciar sistemas que estimulen la innovación docente». Pero ese contrato debe incluir «la mejora de las condiciones laborales del profesorado».

La Unesco ha lanzado a su vez una campaña bajo la consigna 'El personal docente no es programable'. No hay tecnología capaz de sustituirlo. Es la matriz de una enseñanza que debe adaptarse a las transformaciones provocadas por la inteligencia artificial.

La Unesco avista un horizonte complejo. «A medida que se acerca la fecha límite de la Agenda 2030, el papel fundamental de las y los docentes en alcanzar el desarrollo sostenible -garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad con oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas— se ha vuelto cada vez más evidente. Sin embargo, la escasez mundial de docentes está afectando el acceso a la educación y la pertinencia de esta, lo que provoca la masificación de las aulas, la disminución de la calidad de la enseñanza y la limitación de las oportunidades de aprendizaje, especialmente en comunidades desfavorecidas».

La escasez de docentes es «generalizada», según la Unesco, pero hay regiones del mundo donde el déficit es más acuciante, como en África Subsahariana, donde se requerirían ocupar 15 millones de puestos adicionales. En los países con mayores ingresos la situación crítica se relaciona con una deserción «masiva» de la profesión. Casi seis de cada 10 docentes que se necesitan para alcanzar las metas del 2030 se perderán por este motivo. Entre las causas que derivaron en la crisis de escasez se encuentran los recortes de financiación pública, el impacto residual de la pandemia y la constante evolución de los avances tecnológicos digitales, incluida la inteligencia artificial. No es esa la única dificultad que reclama una solución. Cerca del 86% del personal docente de primaria a nivel global cuenta con las cualificaciones mínimas requeridas.

La docencia sigue siendo una profesión predominantemente femenina a nivel mundial: las mujeres constituyen el 94% del profesorado en preescolar, el 68% en primaria y el 55% en secundaria. El abandono entre los docentes hombres es mayor que entre las mujeres en la educación primaria en el 80% de los países, y aumentó al 9,2% en 2021, en comparación con solo el 4,2% para las docentes mujeres.

La reunión en la capital chilena ha hecho suyo el informe de la Unesco, que defiende una promoción sostenida de políticas públicas, mejores salarios y condiciones de trabajo. Según la propia directora, se necesitarían 120.000 millones de dólares para cubrir «el salario de 44 millones de docentes». Por eso se necesitan «mecanismos innovadores de financiación» en un mundo con nuevos conflictos que obligan a sacar «recursos públicos que deberíamos dedicar a la educación».