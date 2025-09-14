El maquinista del accidente del Alvia en Angrois esta noche en Salvados: recuperamos todas las claves del caso

Esta noche laSexta emitirá una entrevista a Francisco José Garzón Amo, el maquinista que manejaba el tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois. El maquinista contará en Salvados su versión de aquel fatídico accidente que costó la vida a 80 personas y 144 resultaron heridas, el mayor accidente ferroviario en la historia de Galicia y el segundo en la historia de España.

La entrevista, que se emite este 14 de septiembre a las 21.25 horas, llega un año después de la sentencia que lo condenó a Garzón y al director de Seguridad de ADIF en aquel momento, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión por homicidio y lesiones por imprudencia grave; así como a cuatro años y medio de inhabilitación profesional.

Recuperamos todas las claves del accidente y el posterior proceso judicial doce años después de aquella fatídica víspera del Día de Galicia.

Cronología del accidente

El 24 de julio de 2013 el tren Alvia 04145/04155 sale en doble composición de la estación de Madrid-Chamartín a las 15.00 horas con destinos Pontevedra (Rama de Cabeza) y Ferrol (Tren de cola). Sobre las 19.55 horas llega a la estación de Ourense, donde realiza una parada comercial y cambia de maquinista. Las dos ramas se separan, sale primero la rama con destino Vigo-Pontevedra, 5 minutos después deja la estación la rama con destino Ferrol, con Garzón Amo como maquinista.

A bordo del tren viajan 218 pasajeros y seis tripulantes. El trayecto se desarrolla con normalidad hasta las 20.39 horas. En ese momento, a seis kilómetros de la curva donde se produciría el accidente, el maquinista responde una llamada de servicio a través del móvil corporativo realizada por el interventor del tren, mientras se desplaza a 199 km/h. La llamada, relativa a una parada comercial es, según la sentencia, «totalmente innecesaria».

Durante esa llamada, el tren pasa por la señal avanzada E'7 de la bifurcación de A Grandeira. Esta señal era la referencia para iniciar la frenada y reducir la velocidad con el fin de adecuarla a la limitación de velocidad (80 km/h) existente más adelante. Sin embargo, el maquinista no se percató de la señal y el tren prosiguió a una velocidad próxima a 195 km/h.

La conversación duró 100 segundos en los que el tren recorrió 5.540 metros.

Efectivos de las fuerzas de seguridad y voluntarios socorrieron a las víctimas tras el siniestro / Xoán Álvarez

A las 20.40 horas y 55 segundos, dentro del túnel de O Eixo, finaliza la llamada. Un segundo después, el tren pasa por la baliza previa de la señal de entrada E7 de la bifurcación de A Grandeira a 195 km/hora. El sistema ASFA emite una señal de emergencia. Dos segundos después, a las 20.40 horas y 58 segundos, Garzón activa el freno de emergencia. A las 20:41:02 el tren sale del túnel (lugar de inicio de la curva) con el freno de emergencia ya activado y a una velocidad de 191 km/h. La curva estaba limitada a 80 km/h.

Cuatro segundos más tarde (20.41:06), tras lograr reducir la velocidad a 176 km/h, el tren comienza a descarrilar. El furgón diésel delantero, ubicado justo después de la cabeza donde está el maquinista, se sale de la vía arrastrando los coches de pasajeros siguientes y desestabilizando la cabeza tractora delantera.

En los diez segundos que tarda el tren en detenerse del todo sobre el punto kilométrico 84+684 sucede:

El coche número 4 sale despedido sobre un muro de contención y acaba en plena calle.

El coche 5 queda volcado bajo el puente y es arrancado tras chocar su costado con el muro de contención, igual que el coche 3.

El coche 6 termina cruzado, sobre este cae el coche 7, que vuelca verticalmente.

Tras estos, los coches de preferentes vuelcan y son empujados por el furgón generador de cola, que explota y se incendia tras empotrarse con la cabeza tractora de cola.

A las 20.42 horas y 25 segundos Garzón llama al Centro de Regulación y Control de Atocha. El contenido de esa llamada será clave durante el desarrollo del caso judicial.

El maquinista, acompañado de un policía, el día del siniestro. / Óscar Corral

Las claves del caso

Casi desde el momento en el que las terribles imágenes del accidente empezaron a circular, las miradas apuntaron hacia el maquinista. Él mismo, aún conmocionado, admitió su "despiste" en la primera llamada que realizó para avisar del suceso. No frenó a tiempo para rebajar de los 190 kilómetros por hora a los 80 km/h a los que debía tomar la curva. Con excepción de los momentos iniciales, en los que el magistrado Luis Aláez intentó ampliar el abanico de la investigación a responsables de Adif, durante la mayor parte de estos nueve años Garzón fue el único imputado.

Pero ya en esa primera comunicación, él mismo apuntó hacia arriba, a otros responsables del siniestro: «Eso ya le dije a seguridad, que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos la íbamos a tragar». Esa acusación genérica pronto fue sumando argumentos. Se constató que ese tramo de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago no contaba con los sistemas de seguridad requeridos. El más avanzado, el ERTMS, estaba instalad, pero como no funcionaba bien en los Alvia se desconectó. El ASFA, un sistema de respaldo, no tenía en ese tramo las balizas necesarias para evitar de manera automática el exceso de velocidad. Dicho de otro modo, todo el peso recaía sobre el conductor.

Una parte de las víctimas no se contentó con la versión oficial, la que apuntaba únicamente al fallo humano de Garzón. Pero cuando en octubre de 2015 el segundo instructor, Andrés Lago Louro, con el apoyo del fiscal, Antonio Roma, iba a abrir el juicio solo contra él, consiguieron que la Audiencia Provincial de A Coruña reabriese la causa. En 2017, llamaría como investigados a los dos directivos de ADIF y Renfe encargados de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, respectivamente. Este último quedó liberado del proceso.

Andrés Cortabitarte, uno de los acusados, en primer plano. / ÓSCAR CORRAL

Una de las cuestiones que más revuelo causó en su momento involucra a la Comisión Europea. Las víctimas consideraron desde un principio que la obligatoria investigación técnica, al margen de la judicial y la parlamentaria, que debía hacer España no fue independiente. En el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, se exculpa de cualquier responsabilidad a las cúpulas de ADIF y Renfe y se señalaba al maquinista como único responsable. La Agencia Ferroviaria Europea les dio la razón ya en 2016, e invalidó la investigación.

En 2022, arrancaría el proceso definitivo en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. El juicio lograba sentar en el banquillo a un responsable de ADIF tras una larga pelea por parte de las víctimas. En aquel momento, las cifras del proceso mostraban la magnitud de la tarea: 446 perjudicados, más de 500 testigos y 110 abogados.

Sentencia del Caso Alvia

Once años después de la tragedia y de que, en 2024, se conoció la sentencia. El 26 de julio, La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Compostela, Elena Fernández Currás, firma el fallo en el que se condenó por igual al maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Durante todo el juicio, se vio claro que el maquinista acabaría condenado, pero las disputas se centraron en si también debería serlo el alto cargo de Adif, dado que de ser así, se estaría condenando de paso al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por un fallo de seguridad y comprometiendo la imagen y la reputación de la alta velocidad española.

En la sentencia se considera que hubo una «negligencia» por parte del maquinista, «que conocía la línea» y «la reducción tan importante de velocidad que imponía la curva». Asimismo, el veredicto señala que los factores que provocaron el accidente se debieron a que «no había nada en la vía que protegiese al tren si, por cualquier causa», el maquinista «no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas» de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora, extremo que asocia a la omisión de deberes por parte de Cortabitarte.

En la parte civil de la sentencia, las víctimas y los familiares de los fallecidos en el accidente serán indemnizados con más de 25 millones de euros en total por parte de los dos condenados y por las compañías Allianz Global y QBE, las aseguradoras de Adif y de Renfe, respectivamente.

Se presentaron 60 recursos y fueron todos admitidos. En concreto, recurrieron 52 representantes de las víctimas, una de las asociaciones de perjudicados, la Fiscalía, Adif, Renfe, las dos aseguradoras y los dos condenados.

Entrevista en Salvados

«Aparecía mi nombre y mis apellidos completos. Las fotos... No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa. ¿Quién filtró todo eso?», comenta Francisco José Garzón Amo en el avance de su entrevista en Salvados de esta noche.

El maquinista se sentará con Gonzo y contará su versión de lo sucedido en el conocido programa de laSexta. Como se ve en el avance compartido a través de las redes, también participarán algunos de los supervivientes del accidente de Angrois.

En el vídeo se puede ver al periodista preguntarle a Garzón por qué habla ahora. «No tengo miedo a nada. Tengo la conciencia tranquila (..) Quiero que se sepa todo. Que haya justicia», asegura el maquinista. Esta noche podremos conocer más detalles sobre todo lo que ha pasado en estos 12 años desde aquel fatídico 24 de julio de 2013.