Maternar en el silencio: «Al nacer el bebé no tenía información de cómo hacer de madre; sentía miedo»

Círculos con la palma de la mano abierta muy próxima al corazón para decir que «encantadas» y con ambas manos extendidas en vertical a la altura del pecho para, con un movimiento desde su cuerpo hacia el de la otra persona, dibujar en el aire un «gracias». Y es con ese gesto, que comunica agradecimiento en la lengua que emplean a diario, que empiezan la conversación indicando que todo lo que sea tener la oportunidad de representar a su comunidad, la de las personas sordas, es importante para ellas, por lo que están muy contentas de poder contar su historia.

Sentadas en una cafetería viguesa, Carmen González y Pilar Olivares fijan la mirada en los labios de quien lanza la pregunta para después atender a la traducción en signos y palabras clave que ejecuta Leví Olivares, hijo y sobrino, respectivamente, quien asume gratamente la mediación en la conversación. Tras la preselección de la película española «Sorda» a los Oscar, largometraje en el que Eva Libertad se adentra en la maternidad de una mujer no oyente, las viguesas Carmen y Pilar han accedido a rescatar de su memoria cómo fueron sus partos y la crianza en un momento en el que apenas había recursos ni una red de apoyo para las personas con discapacidad auditiva, puesto que ambas fueron madres en la década de los 80.

Como «cualquier mujer» ante un embarazo deseado, Carmen González recibió la noticia con gran alegría. Le había costado mucho y por fin un primer pequeño estaba en camino en 1980. Aquel bebé era Leví, quien finalmente acabaría siendo el mayor de tres hermanos y quien traduce los gestos de su madre que indican que, «de aquella, siempre iba a las citas médicas acompañadas de familiares, porque no había intérpretes. Si el médico vocalizaba bien y se explicaba bien, iban solas, pero cuando era una cita importante, siempre iban con un familiar. Entonces, no iban a clases preparto porque apenas había y tampoco serían capaces de entenderlas, así que como tenían compañeras de trabajo que ya habían sido madres, eran las que le explicaban». Es precisamente por aquella falta de acceso a la información que Carmen González cierra un cero con los dedos pulgar e índice, dejando los restantes estirados, y se lo lleva a la frente: «Eso significa en blanco, cero conocimiento», dice Leví frente a ella, añadiendo que «tenía cero conocimiento de a lo que se iba a enfrentar y en el paritorio entendía que tenía que empujar y la matrona con los gestos le ayudó a dar a luz».

Ya en planta, la principal preocupación de Carmen González era no dormirse por si acaso su bebé lloraba y no se percataba, y es que entonces no se permitía a la pareja pernoctar en la habitación. Fue entonces que una enfermera, siendo consciente de que aquella paciente no pegaba ojo, empatizó con ella y se ofreció a vigilar al pequeño para que Carmen pudiera descansar. Tras aquella experiencia, esta viguesa «peleó» en su segundo embarazo para, tras el parto, poder tener a su hijo en su propia cama y no en la cuna. En cuanto a la dificultad que suponía no escuchar el llanto de sus recién nacidos en el domicilio familiar, puesto que el marido de Carmen también contaba con discapacidad auditiva, fue una barrera que este matrimonio salvó con una especie de «despertador» enganchado a la lámpara que parpadeaba en cuanto los niños lloraban.

Depresión postparto

Cinco años más tarde del nacimiento de su sobrino, Pilar Olivares, quien perdió la audición de bebé como su hermano debido a un antibiótico, se quedó embarazada, pero por miedo a la reacción de sus padres, puesto que todavía no estaba casada, al principio solo se lo confesó a su hermano oyente, Carlos, quien se convirtió en un apoyo fundamental en el proceso, puesto que la acompañó al hospital para confirmarlo. Para esta viguesa la principal dificultad apareció tras el alumbramiento, ya que relata que «al nacer el bebé no tenía información de cómo hacer de madre, tenía miedo y vergüenza por no saber qué hacer. Para mí fue raro ver que todo el mundo estaba tan contento y yo no, no le contaba a nadie aquel sentimiento de tristeza, porque no entendía por qué no estaba contenta por tener un hijo. Después acabé hablándolo con amigos y me dijeron que podría tratarse de una depresión postparto, pero yo no sabía qué era».

En una época que se caracterizaba por la carencia de intérpretes, el sacerdote Carlos Olivares, quien fundó la Misión del Silencio en homenaje a sus hermanos, aprendió lengua de signos para poder comunicarse especialmente con Pilar, pero también para ayudar a otras personas de la comunidad no oyente, y es que pronto se corrió la voz de que había ayudado a su hermana con el embarazo y «muchas mujeres acudían a él para que les explicara, iban a pedirle ayuda precisamente por esa necesidad de buscar a una persona que en Vigo supiera lengua de signos para poder entender y comunicarse».

Ante aquella situación, el padre Carlos no solo acabó impulsando en la ciudad olívica la Asociación de Personas Sordas de Vigo, sino que un año más tarde de que su hermana Pilar diera a luz convocó en el primer curso de lenguaje de signos para personal sanitario.

Maternidad e hijos oyentes

«Natural». Es la palabra que pronuncia Pilar Olivares para definir la crianza y la comunicación con sus hijos, ambos oyentes. Y es que, si bien al igual que Carmen reconoce que «hacíamos mucho esfuerzo por entender a cualquier profesional al respecto», en lo relacionado con la maternidad y el lenguaje lo vivieron «con naturalidad». En este sentido, Leví recoge los gestos de su madre y de su tía para indicar que «para ellas era muy natural la relación, no había un trabajo explícito por enseñar la lengua de signos, porque al final es un lenguaje más. Igual que si en tu casa se comunican en alemán vas a aprender alemán, en este caso es lo mismo, si en casa se comunican más con gestos, tú te vas a aprender a comunicar así de forma natural. Hijos y nietos se acostumbran a identificar los elementos con el gesto y el sonido, aprendiendo así cualquier palabra. Y ellas también hacían para que nosotros socializáramos con personas oyentes para incorporar esa parte del habla y que tuviésemos ese desarrollo sin dificultad».

Si bien ambas viguesas afirman que para ellas no era ninguna preocupación saber si sus hijos eran oyentes o no, puesto que destacan que entre la comunidad sorda hay un fuerte vínculo y sentimiento de pertenencia, es cierto que sabían de primera mano lo que podría significar en cuanto a la crianza a medida que fueran creciendo, puesto que veían el ejemplo de conocidos sin audición y cuyos hijos tampoco la presentaban, con todas las barreras que ello entrañaba. No fue este su caso, puesto que tanto los primos como los hermanos de Leví, al igual que él, resultaron ser oyentes, una cuestión que sí provocó una mayor «vigilancia» en algunos miembros del entorno familiar. En este sentido, tanto Pilar como Carmen señalan que «la familia sí estaba más pendiente y preocupada al nacer los bebés, estaba todo el mundo muy pendiente de si respondían a estímulos sonoros o no».

Pilar, a la izquierda, con su hijo, sus nietos y su cuñada Carmen / Jose Lores

Desde otro prisma, el de un hijo oyente, Leví Olivares cuenta que «en mi familia siempre hemos estado en grupo, o con el grupo familiar o con el grupo de personas sordas, porque casi nos criamos en la asociación. Mis padres y mis tíos tenían su grupo de amigos y nosotros, como es lo normal en cualquier otra familia, nos acabamos relacionando mucho con hijos de otras personas sordas. Y también nos enviaban a la guardería, lo que antes no era tan habitual, porque era un complemento de la parte educativa que la persona sorda no podía asumir, además de favorecer así también nuestra socialización con personas oyentes».

Leví Olivares coincide con su madre y su tía a la hora de señalar que el aprendizaje de la lengua de signos también el lo vivió de una forma natural: «Muchas veces me preguntan si he ido a clases y no, al igual que me dicen que gesticulo mucho o que soy más callado, lo que es normal porque en casa siempre hubo más silencio y a la lengua de signos es a lo que estás acostumbrado».

En cuanto a la infancia, además de las anécdotas y travesuras con sus hermanos como taparse la boca a la hora de la comida para decirse algún «taco» o utilizar la picaresca para «filtrar» lo que los profesores decían sobre ellos en las tutorías a sus padres y «rebajar» los comentarios si no eran del todo positivos, anécdotas que recuerda como «pequeñas trastadas», Leví Olivares hace referencia al momento en el que empezó a ser un niño más autónomo y de repente se depositaron en él responsabilidades como «coger el teléfono y dar recados de forma habitual, algo que no haría un niño de 6 años, pasando a ser intérprete de mis padres y hacia mis padres. Hay una responsabilidad sobre los hijos porque al crecer un poco ya pasamos a ser un apoyo importante».

El vínculo más bonito

Hace ya varios años que Carmen González y Pilar Olivares dejaron un poco de lado su faceta de madres para abrir hueco a otra muy especial, la de abuelas. Leví Olivares no puede evitar emocionarse cuando aborda el que considera uno de los vínculos «más bonitos»: el que se establece entre las personas sordas y sus nietos, ya que apunta que «siempre pienso que han vivido muy anulados, porque aunque sea por protección y con todo el cariño, se puede anular a una persona. Sin embargo, con los nietos, ellos se sienten orgullosos y se sienten más reconocidos. A los nietos les encanta aprender la lengua de signos y que sus abuelos vayan al colegio a enseñársela a sus compañeros. Esto implica situar a la persona sorda en un lugar completamente distinto».

A este respecto, el hijo de Carmen González expone que «de alguna manera creo que recuperan la dignidad perdida con sus nietos, porque ellos quizás vivieron la crianza anulados, pero nosotros ahora les damos ese valor de abuelos desde su dignidad, tanto como abuelos y como personas. Y en este caso sí que hay un esfuerzo explícito para que los niños aprendan la lengua de signos, porque ellos ya no la aprendieron de manera natural como mis primos, mis hermanos y yo».

Leví Olivares concluye destacando que para que la sociedad pueda avanzar hacia una inclusión real, el camino pasa previamente por «un mayor número de intérpretes y adaptar la información para que sea más accesible, pero también por reconocer a la comunidad sorda en su identidad y en su dignidad».