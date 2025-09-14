Más de 40 artistas y profesionales de la gestión cultural se dan cita en la Illa de San Simón

Más de 40 artistas y profesionales de la gestión cultural de dentro y fuera de Galicia están participando este fin de semana en la Illa de San Simón en el encuentro anual con el que se clausura cada edición de las Residencias Paraíso, el programa de estancias artísticas organizado por el Colectivo RPM con la financiación de la Xunta.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistió ayer a la segunda de estas tres jornadas, organizadas con el objetivo de compartir los procesos artísticos desarrollados este año alrededor de los ocho proyectos seleccionados para la novena edición de las residencias, a las que en esta ocasión se sumaron otras tres en el archipiélago redondelano.

Los proyectos

Junto con el apoyo económico, la Consellería de Cultura también colabora con esta iniciativa a través de la cesión del Salón Teatro y de la Cidade da Cultura de Galicia, como dos de las sedes de estas estancias, acogiendo el pasado mes de junio, respectivamente, la Euyín Eugene con el proyecto «Tuerce» y la Isabel del Diego con «Brutalismo».

En el marco de este programa, las otras residencias fueron las de Isolda Comesaña con «Sagrado Corazón» en la Capilla del Pilar de Corcubión, Suevia Rojo con «Incorpórea» en el Vello Cárcere de Lugo, Rocío Bello y Javier Hernando con «Ensayo» también en este mismo espacio de Lugo y en el Pazo de la Cultura de Narón, Antón Yanguas con «Open Call» en la Casa de la Cultura de Vimianzo, Natalia Fernandes y Marta Azparran con «Cerrados y dormidos los ojos bailan» en la Iglesia de la Magdalena de Ribadavia y Bal Castro con «Instinto desexo» en el Pazo da Cultura de Carballo, así como las tres desarrolladas en San Simón: de los artistas Daniel Lezso, Alba Casas y Adrian Riveiro, y Blanca Tolsá.