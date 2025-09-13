La sepsis provoca 17.000 muertes al año y afecta al 5% de los ingresos hospitalarios
El riesgo de fallecimiento es alto y los médicos subraya la importancia de detectarla a tiempo
nieves salinas
En España, se estima que unos 17.000 pacientes mueren al año por sepsis, con cifras que maneja la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc). Según los médicos intensivistas, la incidencia de la sepsis está en torno al 5% del total de ingresos hospitalarios. Y entre el 6% y el 10% de las personas atendidas por procesos infecciosos en Urgencias de los hospitales sufren esta afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección, provocando una disfunción orgánica.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Sepsis, una fecha que, enfatiza la sociedad científica, recuerda la importancia de avanzar en el estudio, control y tratamiento de un síndrome que provoca 11 millones de muertes al año en el mundo, es decir, una cada 2,8 segundos, y que es especialmente virulenta en zonas geográficas con deficiente red sanitaria. Inflamación general, fiebre, escalofríos, taquicardia, respiración agitada... son algunos de los síntomas. El riesgo de fallecimiento es alto. Es por ello que los médicos subrayan la importancia de detectarla a tiempo.
