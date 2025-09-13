Más de lo mismo

Sin novedad en los frentes. En todos. Se mantiene el rumbo trazado antes de las vacaciones que, a su vez, viene de lejos. Derroteros de confrontación y erosión que critican los mismos que lo practican. Se agravan tendencias, acusaciones, mentiras y exageraciones que tanto castigan al sistema. Aun así, el sistema resiste. De momento.

Empezó el año judicial con ausencia del líder de la oposición. Utilizó al rey para justificarse. Quería protestar, dijo Alberto Núñez Feijóo, por la presencia institucional del fiscal general del Estado a pocos días de sentarse en el banquillo de los acusados. Caso inaudito e inédito. Álvaro García Ortíz se resiste a dimitir, apelando a su confianza en la verdad y la justicia. Lo primero suena a sincero, lo segundo a obligado. El presidente del Gobierno, que no le puede cesar, le apoya en público y añadiendo el asunto al de su esposa, ahora jurídicamente agravado, reitera que hay jueces que hacen política. Una obviedad.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial también se repite. La afea a Pedro Sánchez la contundencia mientras sigue sin explicar por qué el tercer poder genera la desconfianza del 60% de la ciudadanía. España se mantiene entre los países de la cola en el indicador de la Comisión Europea. Datos del pasado julio.

En Cataluña el Tribunal Superior de Justícia apela a su tradición. A tenor de la fecha del revés al decreto lingüístico —la víspera del Onze de Setembre—, apunta que el sentido de la oportunidad no es su fuerte. O quizás ya no le importa, porque sabe que el efecto reactivo quedará en la retórica de un secesionismo que llama a desobedecer la sentencia. Exigencia tradicional de dudosa viabilidad, si vemos la menguante participación en la manifestación de la Diada en Barcelona. Sigue el ritmo de rebajar cada año a la mitad la participación del anterior. Dice Lluís Llach que el independentismo está en depresión. Palabras mayores. Quizás para superarla, en una localidad de su Empordà natal, la escasa concurrencia a la fiesta popular de la noche anterior tarareaba «Corazón espinado» (Santana/Maná, 1999). En idénticos días, Núñez Feijóo recuperaba «Limón, limonero» (Henry Stephen,1968). ¡Cómo define la música!

Portavoz desmedido

La nueva partitura de la sesión de control en el Congreso es, quizás, la única novedad, pero viene a ratificar también que la vida sigue igual. Para que el coro del PP suene más armónico si cabe, algunas de sus señorías inician ahora su intervención no con la pregunta registrada sino con la sentencia lapidaria que remata al miembro del Gobierno que ha acabado su respuesta a la cuestión anterior y ya sin derecho oficial a réplica. Así no se deja puntada sin hilo. El primero en demostrarlo, cómo no, Miguel Ángel Tellado Figueiro (Ferrol, 21 de febrero de 1974).

Al nuevo secretario general de los populares poco le importa lo que digan de él. Lo exhibe su currículum. De estudiante cercano al independentismo gallego y periodista afín, a jefe de prensa del Partido Popular en todos los niveles de la administración de su país gobernados por los conservadores. De ahí, y siempre con Núñez Feijóo, a parlamentario autonómico y portavoz desmedido, ahora ampliado al Madrid desaforado. Su fulgurante carrera política, acompañada de verbo ácido y estilo agresivo, revelan la esencia del periodista tendencioso. El que no deja que la realidad le estropee un buen titular.