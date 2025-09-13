Jorge Molist: «Fue la indignación lo que me llevó a escribir ‘El español’»

Fue uno de los líderes extranjeros que jugó un papel clave en la liberación de las trece colonias británicas para que declararan su independencia y erigir Estados Unidos, llegando incluso a salvar en plena batalla de Cowpens la vida al primo de George Washington, a su general William Washington, además de llegar a ser padre del que pasaría a la historia como el primer almirante de la Armada estadounidense y gran protagonista en la Guerra de Secesión. Y con todo, «posiblemente el héroe más olvidado de la historia», tanto de Estados Unidos como de España.

El escritor catalán Jorge Molist, ayer, durante la presentación. / José Lores.

Nacido en Menorca en 1755, Jordi Farragut, más conocido como Jorge y quien finalizaría sus días como George Farragut, fue el único español que luchó en la Guerra de la Independencia bajo bandera norteamericana y también el personaje histórico que inspiró y motivó al autor catalán Jorge Molist a embarcarse en la escritura de la que la crítica ya considera «su novela más ambiciosa», «El español» , obra que presentó ayer en el Club Faro acompañado del periodista de Onda Cero Rubén Rey y con la que el escritor considera que se «rinde un merecido homenaje» a un personaje «impresionante con una vida que da para varias novelas», cuya memoria quedó eclipsada por las gestas posteriores de su hijo, David Farragut, «a quien Estados Unidos le ha dedicado calles, edificios e incluso un pueblo con su nombre, lo que ha oscurecido el recuerdo del padre», afirmó el autor.

Acompañando su intervención de una proyección con imágenes de la época para situar a los asistentes, el escritor catalán invitó al público a remontarse a finales del siglo XVIII y, al igual que en su novela, a zambullirse en un tiempo que definió como el «paso previo a la aparición de los nacionalismos, momento en el que el pueblo empezó a tomar la palabra», recorriendo exactamente los mismos escenarios que en la primera etapa de su vida transitó Jordi Farragut. Si bien, antes de «zarpar», Molist apuntó que su nuevo libro le provoca «una emoción muy personal», puesto que en el año 1984 se fue a trabajar a Estados Unidos, en donde precisamente fue apodado «el español», de ahí el título de su nueva obra: «Cuando finalicé mi etapa allí y la compañía me reclamó en España, mi equipo, como sabía que me gustaba la historia, me regaló un ‘cajón’ de cuatro libros sobre las grandes guerras de Estados Unidos y me encontré que en la de la Independencia no había mención a España, aquello me produjo indignación y fue lo que me llevó a escribir ‘El español’».

Era muy injusto que alguien que ha corrido tantas aventuras no tuviera un recuerdo

Para ello indagó hasta localizar a un personaje con raíces españolas y, si bien tenía conocimiento de la importancia de Bernardo de Gálvez en el conflicto, prefirió rescatar del olvido a Farragut, en quien se inspira el personaje de Jaime , ya que según apuntó el autor, «era muy injusto que alguien que ha corrido tantas aventuras no tuviera un recuerdo, aunque ahora ya tiene este libro».

Sin embargo, pese a la importancia del contexto histórico que viste la nueva novela de Jorge Molist, el escritor catalán aclaró en varias ocasiones que «El español» es «una novela que permite conocer el siglo XVIII tal y como yo lo he conocido, pero sobre todo es una novela de sentimientos y pasiones, de un gran amor prohibido y también la historia de una venganza que el protagonista quiere cumplir por su familia».

Desde Turquía a Menorca, Barcelona, Madrid, Cádiz y Las Canarias, hasta llegar al Caribe y La Habana, Jorge Molist aportó distintas curiosidades históricas a través de pequeñas píldoras sobre los protagonistas de su nuevo libro que, de alguna manera, recupera también una época que en realidad no fue tan «decadente» para el imperio español.