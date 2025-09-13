Jorge Molist: «Fue la indignación lo que me llevó a escribir ‘El español’»
«La novela rinde homenaje a un personaje impresionante, Jorge Farragut, el héroe más olvidado de la historia de EE UU y de España», afirma el autor que presentó ayer su nuevo libro en Vigo
Fue uno de los líderes extranjeros que jugó un papel clave en la liberación de las trece colonias británicas para que declararan su independencia y erigir Estados Unidos, llegando incluso a salvar en plena batalla de Cowpens la vida al primo de George Washington, a su general William Washington, además de llegar a ser padre del que pasaría a la historia como el primer almirante de la Armada estadounidense y gran protagonista en la Guerra de Secesión. Y con todo, «posiblemente el héroe más olvidado de la historia», tanto de Estados Unidos como de España.
Nacido en Menorca en 1755, Jordi Farragut, más conocido como Jorge y quien finalizaría sus días como George Farragut, fue el único español que luchó en la Guerra de la Independencia bajo bandera norteamericana y también el personaje histórico que inspiró y motivó al autor catalán Jorge Molist a embarcarse en la escritura de la que la crítica ya considera «su novela más ambiciosa», «El español» , obra que presentó ayer en el Club Faro acompañado del periodista de Onda Cero Rubén Rey y con la que el escritor considera que se «rinde un merecido homenaje» a un personaje «impresionante con una vida que da para varias novelas», cuya memoria quedó eclipsada por las gestas posteriores de su hijo, David Farragut, «a quien Estados Unidos le ha dedicado calles, edificios e incluso un pueblo con su nombre, lo que ha oscurecido el recuerdo del padre», afirmó el autor.
Acompañando su intervención de una proyección con imágenes de la época para situar a los asistentes, el escritor catalán invitó al público a remontarse a finales del siglo XVIII y, al igual que en su novela, a zambullirse en un tiempo que definió como el «paso previo a la aparición de los nacionalismos, momento en el que el pueblo empezó a tomar la palabra», recorriendo exactamente los mismos escenarios que en la primera etapa de su vida transitó Jordi Farragut. Si bien, antes de «zarpar», Molist apuntó que su nuevo libro le provoca «una emoción muy personal», puesto que en el año 1984 se fue a trabajar a Estados Unidos, en donde precisamente fue apodado «el español», de ahí el título de su nueva obra: «Cuando finalicé mi etapa allí y la compañía me reclamó en España, mi equipo, como sabía que me gustaba la historia, me regaló un ‘cajón’ de cuatro libros sobre las grandes guerras de Estados Unidos y me encontré que en la de la Independencia no había mención a España, aquello me produjo indignación y fue lo que me llevó a escribir ‘El español’».
Era muy injusto que alguien que ha corrido tantas aventuras no tuviera un recuerdo
Para ello indagó hasta localizar a un personaje con raíces españolas y, si bien tenía conocimiento de la importancia de Bernardo de Gálvez en el conflicto, prefirió rescatar del olvido a Farragut, en quien se inspira el personaje de Jaime , ya que según apuntó el autor, «era muy injusto que alguien que ha corrido tantas aventuras no tuviera un recuerdo, aunque ahora ya tiene este libro».
Sin embargo, pese a la importancia del contexto histórico que viste la nueva novela de Jorge Molist, el escritor catalán aclaró en varias ocasiones que «El español» es «una novela que permite conocer el siglo XVIII tal y como yo lo he conocido, pero sobre todo es una novela de sentimientos y pasiones, de un gran amor prohibido y también la historia de una venganza que el protagonista quiere cumplir por su familia».
Desde Turquía a Menorca, Barcelona, Madrid, Cádiz y Las Canarias, hasta llegar al Caribe y La Habana, Jorge Molist aportó distintas curiosidades históricas a través de pequeñas píldoras sobre los protagonistas de su nuevo libro que, de alguna manera, recupera también una época que en realidad no fue tan «decadente» para el imperio español.
Una mirada «distinta» hacia la esclavitud
A la hora de emprender el viaje que supuso para Jorge Molist la escritura de «El español», uno de los aspectos clave fue sumergirse en la «mentalidad de la época» y, en ese telón de fondo histórico, dos cuestiones que ayer analizó el autor en la presentación fueron la esclavitud y el modelo político de entonces.
En este sentido, el escritor catalán diferenció las «distintas» miradas hacia la esclavitud por parte del imperio español y del anglosajón, señalando que «en esa época era lo normal y un negocio que incluso estaba bendecido por el Papa, los obispos y por el propio rey, algo muy común y por eso con la conciencia muy tranquila se mercadeaba con gente como con el tabaco o el algodón, mientras que en Estados Unidos era indispensable para su economía, también en Cuba. La gran diferencia entre la esclavitud para los anglosajones y para los españoles es que, en España, dado el sentimiento religioso y que ya en su momento Isabel la Católica había estipulado que ‘los nativos de América pasaban a ciudadanos’ a través de la cristianización, se entendía como personas a las que había que ‘educar’ para ir al cielo, lo que no quita que se les maltratara, mientras que para los anglosajones eran cosas, no reconocían nada», concluyó Molist.
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar