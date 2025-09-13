La ciudad de Pisa expone obra del gurú del arte digital gallego

En la ciudad italiana de Pisa un monumento destacado es el Bastione del Parlascio, cuyas raíces arquitectónicas nos trasladan al siglo XII para pasearnos por reformas y añadidos de tiempos posteriores, incluida una fortaleza diseñada por Brunelleschi. Desde esta semana el Bastione muestra una exposición con varios artistas digitales. Entre ellos, el creador de arte gallego A.L. Crego, Adrián López, gurú del arte digital en Galicia y uno de los máximos exponentes del mismo en España.

La organización ha titulado la exposición «Unframed-Verso una Nuova Realtà». Forma parte de un proyecto en la ciudad llamado «Uncoded» que «pone en relación el arte, lo digital y el lenguaje computacional», señala en una nota el Ayuntamiento de Pisa.

Se podrán ver obras de arte digital del artista gallego A.L. Crego pero también de creadores como el valenciano Pablo Alpe, el romano Andrea Ciulu o Zhang Wenchao, este último director del departamenteo de Arte y Tecnología de la Academia Central de Bellas Artes de Pechino.

«Claudio Francesconi –director de la muestra– quiere enseñar a la gente del mundo del arte elevado que hay creadores de arte digital» destacados, señala López.

En el caso de sus piezas estas pueden verse en monolitos con pantallas a pie de calle pero también en la fortaleza de Brunelleschi. «Dentro de este edificio del siglo XVI hay varias proyecciones sobre la propia piedra», añade.

"Lost frame", obra de arte digital del gallego A.L. Crego en Pisa. / A.L. Crego

En total presenta tres obras. «En ellas se ven ojos que parpadean constantemente. En una se ven en horizontal y en otra en espiral. El título es ‘fotos perdidas’ porque vemos ojos que tú ves pero estos no te ven a ti hasta que revelas tú la foto en digital», describe el artista de Ordes.

En noviembre su obra viaja a Berlín para otra exposición relacionada con tezos, una plataforma de blockchain de código abierto. En verano tuvo su primera muestra en solitario: en una galería de Dubai y con 25 piezas. En pocos meses la ciudad abrirá una retrospectiva de sus obras.

Al revisar su instagram, no obstante, impacta la exposición del año 2023 en París, «Super Terram», una instalación con loops y arte digital.

A.L.Crego está contento pero echa de menos ser profeta en su tierra. «Tengo una espinita clavada: me conocen en todo el mundo menos en Galicia. Aquí no tengo impacto. Vivo en un mundo paralelo. Creo que es parte culpa mía porque siempre utilizo el inglés para las entrevistas y comunicaciones en internet y posteo en horas americanas porque vivo de noche. Esto no es bueno para que te sigan en España pero sí fuera», reflexiona el creador que se muestra en las entrevistas con pasamontañas.

«La gente –agrega– me pregunta si soy americano, japonés... Cuando les digo que soy gallego y de Ordes (A Coruña) me responden: ‘¿En serio?’». Prosigue señalando que comunica todo en inglés y que es «un poco esquivo».

Cuando les digo que soy gallego y de Ordes (A Coruña) me responden: ‘¿En serio?’». A.L. Crego — Artista digital

Ante la decisión de aparecer con pasamontañas responde que lo hace para «despersonalizar» su «arte. En un mundo que se centra más en el artista que en la obra, intento que se le dé prioridad a mis piezas y no a mí. No quiero que la gente me reconozca; quiero vivir en paz; además aporta misterio».

A mayores no entiende por qué la gente se expone tanto en internet, subiendo continuamente fotos y datos de sí misma a las redes sociales.

Respecto a su entrada en el arte digital rememora que «mi trabajo se hizo viral cuando empecé a animar el arte urbano. Lo utilicé como trampolín para darme a conocer». Estas intervenciones consistían en fotografiar partes o murales enteros de otros artistas realizados en las calles a los que él dotaba de movimiento en otra imagen posterior.

Desde 2019 colabora con Dios ke te Crew, grupo pionero del hip hop en gallego, con el que actúa en los directos realizándoles los visuales de los conciertos. En paralelo montó con Sokram (integrante de DKTC) un grupo, «Cemento musgo», donde aúnan la parte visual y rap.

«La gente piensa que tengo un equipo de 20 personas y no es así; lo que paso es que curro como un bestia. Produzco muchas obras; me gusta», sentencia.

Una de las cosas extrañas que le han pasado últimamente le llena la voz con una sonrisa y una mueca: «El verano pasado me contactó Bizarrap para que fuera a Barcelona a charlar con él y consultarme sobre cómo traducir los loops al directo, cómo no opacar al artista con los visuales. Me extrañó que se pusiera en contacto conmigo».

Para conocer su discurso podemos seguirlo en Twitter (@ALCrego_). Para conocer sus obras podemos encontrarlas en su Instagram y en su galería online con 300 piezas a la venta. «Es la primera galería, la lancé en 2022, de gifart del criptoarte», señala. Se encuentra en https://www.tumblr.com/alcrego.