Un asteroide leva o nome da astrónoma galega pioneira

A Unión Astronómica Internacional (UAI) acaba de bautizar un asteroide co nome ‘(14005) Ferrinmoreiras’ na honra da científica Antonia Ferrín Moreiras, pioneira na USC e en España. Foi a primeira muller en formar parte do cadro de profesores da Facultade de Matemáticas da USC, a primeira en realizar investigacións no compostelán Observatorio Astronómico ‘Ramón María Aller’ e a primeira doutora en astronomía de España, segundo lembraba onte a USC nunha nota.

O encargado do nomeamento é o grupo de traballo WG Small Bodies Nomenclature. Lembrou que a científica traballou no observatorio da universidade santiaguesa e deu clases na Universidad Central de Madrid. O asteroide ao que dá nome foi descuberto por Orlando Naranjo en Mérida, Venezuela, no 1993.