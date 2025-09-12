O Concurso de Microrrelatos de Gadis bate récord con máis de 2.500 textos
Baixo o título «El remitente», o valisoletano Jorge Pérez de Mata acadou o primeiro premio | Participaron autores de 31 provincias de todo o Estado
R. S.
«Unha vez máis, a participación superou as expectativas. A nosa maior satisfacción é ver como este concurso é interxeracional e inclusivo, con públicos de todas as idades, un espazo de encontro cultural que crece en cada edición». Con estas palabras, voceiros de Gadis fixeron balance do Concurso de Microrrelatos que, na súa nova edición, bateu récord de participación coa recepción de máis de 2.500 textos breves.
Baixo o título «El remitente», foi o valisoletano Jorge Pérez de Mata quen acadou o primeiro premio do certame que, nesta ocasión, sumou 500 microrrelatos máis que o ano pasado e que foron remitidos dende 31 provincias de todo o Estado. O desexo de cambiar o reiterativo final das lecturas infantís levou a María do Eugenio Iglesias Ageitos (Porto do Son) a obter o segundo premio con «Un remate que deixe marca e non saia voando...», namentres que o terceiro recaeu en Mª José Fernández Folgueira (Ortigueira) polo seu texto «Caldo tres veces ó día».
O xurado destacou a autenticidade e a calidade dos microrrelatos e, ademais dos tres gañadores, seleccionou un total de 87 finalistas. Gadis editará proximamente unha recompilación con todos, que tamén poderá ser descargada na web www.gadismicrorrelatos.com para dar un maior alcance aos textos.
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon