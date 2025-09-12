Muere el periodista coruñés Andrés Ríos, exdirector de El Ideal Gallego
El gallego ha fallecido a los 67 años un año después de jubilarse
RAC
El periodista coruñés Andrés Ríos, quien fue director de El Ideal Gallego y DXT Campeón, ha fallecido a los 67 años. Ríos inició su carrera periodística en Radio Cadena Española y dejó también su huella en Radio 80 y la Televisión de Galicia. Fue en 1984 cuando se sumó a la redacción de El Ideal Gallego. Hace aproximadamente un año se jubiló tras toda una vida dedicada al periodismo, en la que también fue director de Relaciones Institucionales de Editorial La Capita.
Andrés Ríos ha fallecido este viernes, 12 de septiembre, en A Coruña. La Asociación de la Prensa, de la que formaba parte desde 2004, ha publicado una fotografía del periodista en X y ha expresado que lamenta «profundamente» su fallecimiento.
Las redes sociales también se han llenado de mensajes de cariño, tristeza y recuerdos de muchos compañeros de profesión y de la Cruz Roja, de la que era voluntario.
"Su voz, profesionalidad y generosidad dejan una huella imborrable. Mi apoyo a su familia y compañeros", escribió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
La familia no tiene intención de organizar ningún acto público de despedida, tal y como era voluntad de Andrés, y prefieren llevar el luto en la intimidad.
