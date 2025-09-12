«Chispas» químicas en las mitocondrias, decisivas en el desarrollo del cerebro

Más allá de operar como «pequenas centrais enerxéticas» dentro de cada una de las células que integran el organismo de los seres humanos, las mitocondrias juegan un papel clave a la hora de «decidir» cómo se desarrolla el cerebro, y es que también funcionan como sensores y orgánulos reguladores en dicha fase. Es el hito científico que acaba de ser publicado recientemente en la revista PLOS Biology, un trabajo que lleva la firma del neurocientífico gallego Daniel Sobrido Cameán y con el que ha descubierto que «pequenas chispas químicas, un proceso derivado dun tipo de moléculas reactivas xeradas nas mitocondrias que se chaman especias reactivas do osíxeno, actúan como sinais decisivos durante unha xanela moi curta do desenvolvemento embrionario, e cando chegan no momento exacto, reorganizan as neuronas de forma permanente, pero se chegan demasiado cedo ou tarde, xa non funcionan», indica.

Si bien el hallazgo del investigador natural de Porto do Son ya ha tenido de por sí un importante impacto en la comunidad científica internacional, lo cierto es que el descubrimiento también podría resultar crucial a la hora de comprender determinadas enfermedades, tales como el autismo, la epilepsia o la esquizofrenia, puesto que según expone Daniel Sobrido, «este mecanismo podería axudar a explicar por que certos eventos durante a xestación ou a infancia teñen efectos duradeiros no cerebro, estando relacionado coa aparición de trastornos como o autismo, a epilepsia ou a esquizofrenia, entre outras».

Si bien considera que este principio es común en muchos animales, fue tomando a la mosca de la fruta como modelo que este investigador gallego ha logrado validar sus hipótesis iniciales, ya que explica que, «no estudo, centreime nunha fase de desenvolvemento moi concreta, que se chaman períodos críticos, porque o que o sucede neses momentos ten un efecto permanente en como vai funcionar o cerebro, xa que é o momento no que se forma a actividade das neuronas, definíndose como van ser de activas ou inactivas. Como estudar estas fases en humanos é moi complicado, xa que non hai acceso a mostras, e pensando que é común nos animais, buscouse aquel cun cerebro máis sinxelo». De ahí que Daniel Sobrido se decantara por las moscas de la fruta: «As moscas son un bo modelo en neurociencia porque teñen memoria e tamén eses períodos críticos», apunta.

A pregunta agora é como o que acontece nas fases críticas do desenvolvemento do cerebro afecta aos adultos e se é posible corrixir eses erros

Analizando estos insectos, una de las constataciones que efectuó el neurocientífico gallego fue que, «no seu caso, o ambiente nesas fases é moi importante e cambios transitorios teñen impacto de forma permanente en como funciona o cerebro adulto. Se ben a temperatura nos seres humanos é un factor menos importante, o metabolismo pode alterarse de distintos xeitos: sábese que distintas dietas en fase de desenvolvemento ten efectos prexudiciais logo nos adultos, así como que certos tratamentos poden alterar o funcionamento das mitocondrias».

Para la investigación, este científico gallego tuvo que desarrollar el estudio en los laboratorios de la Universidad de Cambridge, un trabajo que elaboró durante cinco años y cuyos resultados presentó en un congreso europeo, lo que le valió el aplauso de la comunidad científica, así como la oferta de un contrato de atracción de talento de la Junta de Andalucía. Y si bien en Cambridge le renovaban el contrato, desde hace apenas unas semanas Daniel Sobrido es el nuevo integrante del departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. En el Grupo de Genética del Desarrollo y bajo la dirección de María Olmedo, Sobrido tiene ahora intención de ampliar la línea iniciada en la universidad británica, con quien asegura que no perderá el vínculo, puesto que comenta que «a pregunta agora é como o que acontece nas fases críticas do desenvolvemento do cerebro afecta aos adultos, entender como se manteñen eses erros, se é posible corrixilos ou non, e así poder entender as enfermidades neurodexenerativas nun futuro».