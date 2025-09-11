«No sé qué va a pasar con la IA. Uno percibe que es un cambio radical de paradigma como muy pocas veces ha ocurrido en la historia. Nos resulta imposible anticiparlo. Cuando tratas de hacer prospección eres consciente de que estás haciendo el ridículo como ocurría hace 100 años cuando alguien aventuraba lo que pasaría con la electricidad, el cine o la televisión. El futuro no se puede anticipar. En 15 días cualquier proyección que hayas hecho es falsa porque aparecen nuevos parámetros que desvían esa línea recta que uno quiere dibujar», señalaba ayer en Club FARO el escritor, cineasta y podcaster Rodrigo Cortés.

Rodrigo Cortés: «La IA es un cambio de paradigma imposible de anticipar»

El director de filmes como «Enterrado», «Concursante», «Luces rojas» o «El amor en su lugar» indicó que debemos dejar atrás las inquietudes negativas alrededor de lo que acontecerá «Con miedo no puedes dar el paso», señaló.

Cortés participó con el ilustrador Tomás Hijo en una conversación con el periodista Rafa Valero en el Auditorio del MARCO de Vigo. Escritor y dibujante aprovecharon para defender el arte tradicional fuera del mundo digital en la presentación de su libro «La piedra blanda», editado por Random House.

Señaló Rafa Valero sobre este que «es uno de esos libros que ya no se editan, una joya», al tiempo que citaba la descripción de la obra que realizaron desde la editorial: «Una fábula gráfica».

«La piedra blanda» es una historia que cuenta con el texto de Rodrigo Cortés y las ilustraciones de Tomás Hijo. Prácticamente todo en ella es inusual, desde su concepción, a su realización, contenido y presentación.

El protagonista es Pedro de Poco, un hombre que nos va narrando su vida desde sus distintos nacimientos –sí, en la obra señala que nació varias veces– hasta su etapa adulta con las vicisitudes de la infancia, edad madura, enamoramiento y confrontación con la sociedad. Por momento, acontecen o se señalan cosas inverosímiles pero con una redacción que nos hace creerlas.

La idea surgió de un paseo por una isla fluvial del río Tormes en la que los dos artistas plantearon volver a trabajar juntos. «Volví a casa y empecé a escribir una serie de cosas. Yo le empecé arrojando ‘pelotas’, una serie de textos a veces con instrucciones, a veces sin ellas. Ese texto tenía que despertar en él algo con bocetos que me enviaba y que a veces me hacían modificar mis propios textos», explicó Cortés.

Después llegaron a la fase del grabado. Tomás empuñó la gubia sobre la madera para tallar los dibujos sobre ella. «Son como sellos de estampados, una técnica casi medieval» para después pasar la plancha y la presión con más de mil kilos para la estampación, indicó Cortés. La parada final fue una encuadernación a la vieja usanza. Todo el proceso les llevó cinco años.

El libro completo se muestra en blanco y negro sobre un papel de gran calidad y grosor. En casi todas las páginas, texto y dibujos se muestran en la parte derecha para pasarlas como si fuera una animación. No obstante, en algunos puntos la tinta conquista la página izquierda con un fin muy poético. «Hasta los textos están grabados», subrayó Tomás Hijo.

«Fue duro, minucioso y fascinante construir este viaje a través del libro. Es una navegación que te lleva a un museo en el que cada página es una sala con un solo cuadro para mantener la atención», añadió.

Los autores sueñan con hacer una película de animación

El resultado final de «La piedra blanda» es una obra que desencaja nada más abrir las primeras páginas. Al acabar de leerlo, la persona lectora siente que ha viajado por un extraño mundo y que tiene en sus manos una pieza de museo. Como señaló una mujer entre el público ayer en Club FARO: «Es un ejemplo de resistencia, una oda a la vida lenta, al valor de la palabra».

Esta descripción fue ensalzada polos autores que señalaron que era «muy bonita» la apreciación al tiempo que la agradecieron.

También en el turno de preguntas surgió la cuestión de si Rodrigo Cortés y Tomás Hijo piensan ya en un nuevo proyecto juntos. Confirmaron que comenzaron a hablar sobre la posibilidad de realizar una película de animación pero fuera de los cauces rápidos.

«Sería maravilloso», indicó Tomás para aclarar que seguiría con «la mentalidad» de «La piedra blanda», fuera de la idea de hacer solo una obra rentable, del mainstream.

En su caso la apuesta es desarrollar algo poético, incluso «salvaje» y en las coordenadas del libro que presentaron ayer.

Indicó Cortés que «mientras nos dejen reincidir vamos a seguir buscando la brecha en el muro y seguir».

Tomás Hijo concluyó: «Esa brecha en el muro por la que nosotros hemos colado este trabajo no se va a hacerrar nunca. Aunque las nuevas tecnologías de la IA dominen las industrias culturales seguirá habiendo un lugar para estas cosas. Siempre va a haber gente con ganas de experimentar lo que se siente escribiendo sus propios poemas, cantando sus propias canciones o mirando su cara al espejo sin filtros o retoques tecnológicos».