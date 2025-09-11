El renacer de Do Rego

Referente en moda y complementos con casi dos décadas de trayectoria y con un importante nicho de mercado en países como México, Canadá, Francia o Portugal, durante siete temporadas fue la firma de moda gallega que asumió la confección del traje oficial de la plantilla del Real Club Celta, sin embargo, la llegada de la pandemia supuso un duro golpe en 2020 y la que entonces era Do Rego & Novoa se vio en una tesitura que la llevó a perder algo más de un campaña, así como la comercialización internacional.

Han pasado varios años desde entonces y «con muchísimo esfuerzo y trabajo», el diseñador Roberto do Rego ha reinventado la marca de moda masculina bajo el sello Do Rego Now adaptándose a las tendencias actuales, apostando por nuevos tejidos y modelos de producción, y con un claro objetivo: fabricar las prendas en España y recuperar su posición en el mercado internacional.

Con un estudio de diseño y de preparación de muestras en Vigo y ejecutando la distribución desde Ourense, Roberto do Rego cuenta que «llevamos ya unos tres años trabajando para volver a situarnos en el mercado de la multimarca y en la actualidad estamos intentando volver a exportar. Quiero volver a fabricar en España y en Portugal, para que las prendas también tengan el valor de estar confeccionadas en Europa, y aunque no es un proceso rápido, es uno de nuestros principales objetivos». Asimismo, el diseñador comenta que otra de las metas de la firma de moda gallega en este renacer es la de hacerse hueco de nuevo en aquellos mercados internacionales en los que eran una marca de referencia y, en este sentido, Roberto do Rego indica que «estamos volviendo a coger el mercado nacional en toda España y queremos recuperar Francia, un nicho muy importante para nosotros. De hecho, en esta nueva campaña ya vamos a tener presencia tanto en Portugal como en Francia, porque eran una potencia para nosotros».

Hemos tenido que adaptarnos al nuevo consumo, buscando nuevos tejidos y que la ropa sea más cómoda

Si bien el creador señala que «no estuvimos tanto tiempo sin producción» y considera que «la marca está valorada en España y se le tiene aprecio porque saben cómo trabajamos», Roberto do Rego reconoce que «los tiempos han cambiado» y es por esto que el retorno del sello textil a los expositores se ha dado acompañado de importantes modificaciones en el proceso de producción. Y es que según especifica el diseñador, «sin perder nuestra esencia, hemos tenido que adaptarnos al nuevo consumo, sobre todo buscando nuevos tejidos y que la ropa sea más cómoda, porque antes la sastrería era muy entallada y a la hora de viajar era algo más incómoda, por lo que ahora buscamos tejidos con mayor elasticidad y con los que el consumidor se encuentre a gusto».

Por otra parte, Roberto do Rego analiza que «se ha perdido un poco ‘el vestir’ y se están introduciendo productos de malísima calidad. Creo que la ropa tiene que ser consumida en menor cantidad, pero de calidad, por eso también intentamos que las prendas sean más recicladas y queremos mostrar al joven que tanto puede llevar un chándal como un traje y sentirse igual de cómodo, ese es otro de nuestros objetivos».