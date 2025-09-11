El proyecto para prevenir el suicidio en jóvenes llegará a 172 centros educativos gallegos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció ayer que el proyecto YAM de prevención de la conducta suicida en la juventud llegará este curso a 172 centros educativos y al doble del alumnado, alcanzando a cerca de 10.000 estudiantes.

Gómez Caamaño, acompañado por el director general de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, participó en la inauguración de una jornada en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio organizada por su departamento.

Detalló que el programa YAM se desplegó el pasado curso en 79 centros educativos, llegando a cerca de 5.000 estudiantes y que este año se incorporaron 93 nuevos centros a la iniciativa, que trata de fomentar la reflexión personal, el apoyo y la capacidad de pedir ayuda. El plan específico de prevención del suicidio de la Consellería de Sanidade se puso en marcha en 2017.