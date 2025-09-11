La protectora Os Biosbardos luce el mejor mural del mundo: «Pintura y creatividad para iniciar una revolución»

Un sueño hecho realidad. «¿Te imaginas que el mural de una protectora de animales, hecho gratis, con materiales donados, sin apenas infraestructuras, se convierta en el mejor mural del mundo? Pues esto es posible». Este fue el mensaje que Eva Casais lanzo hace escasos días para dar a conocer su última intervención artística en la protectora de animales Os Biosbardos (Ponteareas). Optaba a convertirse en el mejor del mundo en agosto de 2025 y así ha sido.

«Estoy muy emocionada, sobre todo por lo que conlleva, porque no solo es el mural, sino que representa una lucha por los derechos de los animales. En realidad, aquí hubo una movilización social y el mensaje es que los derechos de los animales tienen que mejorar y también en muchos más animales. Estoy muy contenta y la protectora también, y esperamos que esto suponga una inyección de dinero y voluntariado para Os Biosbardos», confía Eva Casais.

Eva Casais con la perrita Rosca ante el mural que pintó en la protectora Os Biosbardos / Marta G. Brea

«El arte callejero es uno de los movimientos artísticos de mayor crecimiento a nivel mundial, y con la aparición de nuevos muros a diario, es importante destacar la increíble creatividad que surge en la calle», destaca Tim Marschang, cofundador de Street Art Cities, la plataforma internacional que concede el galardón. «Nuestro Concurso Mensual de Murales es más que un concurso, porque entendemos que no se puede comparar arte ni artistas. Esta fórmula de eficacia comprobada destaca tanto a muralistas de renombre como a talentos emergentes, dándoles el reconocimiento que merecen y abriendo la puerta al arte urbano en general cuando aparece en los medios. El Lo Mejor del Mes se ha convertido en un momento en el que nuestra comunidad global se reúne para celebrar murales que realmente impactan, generan conversaciones, conectan personas y demuestran la fuerza que sigue teniendo esta cultura. Y no hace falta ser un artista consolidado para destacar: el mural de Eva demuestra que un poco de pintura y creatividad pueden inspirar a toda una comunidad e iniciar una revolución», destacan.

De hecho, la propia Eva Casais lanzan un llamamiento al voluntariado: «Se necesitan voluntarias y voluntarios, y no solo se puede ser yendo a la protectora a limpiar o a pasear, sino que también se puede ayudar haciendo traslados a los veterinarios, contactando con adoptantes, puedes ser madrina o padrino o hacer donaciones puntuales», pide. De hecho, próximamente van a hacer merchandising del mural para ayudar a Os Biosbardos.