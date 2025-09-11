«Con la IA, Europa asimila que no diseñará el sistema operativo del mundo»

El libro utiliza dos términos disputados sobre la IA: revolución e inevitable. ¿Por qué?

Hablamos de revolución cuando hay un cambio de orden, de poder, del contrato social. Y estos normalmente van asociados a una tecnología que modifica el sistema productivo y la escala de poder. Eso es lo que creo que ocurre ahora.

Al mismo tiempo, la IA está consolidando el dominio de los gigantes tecnológicos y concentrando el poder en las empresas más ricas del mundo. Eso no cuestiona el ‘statu quo’.

Sí, porque estamos abandonando la sociedad industrial y entrando en la digital. Y para mí la IA no está en un punto de inflexión, sino un eslabón más en este proceso.

Y toda revolución es conflicto.

El historiador Josep Fontana explica que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son consecuencia de la Revolución Industrial, pues ningún país era suficiente para absorber la producción que su industria es capaz de realizar. Entonces, ¿qué son las guerras mundiales? La necesidad de abrir mercados y controlar comercialmente territorios. Creo que ahora volvemos a estar en un conflicto para ver cómo ordenamos esto. Me parece bastante evidente viendo lo que está pasando con China y EE UU.

El título del ensayo habla de la IA como algo inevitable. ¿No choca el pesimismo y la falta de esperanza de esa inevitabilidad con el optimismo que implica la revolución?

‘Revolución inevitable’ es un juego entre optimismo y pesimismo. Tampoco te diré que la IA está bien. Ahora mismo es un puto desastre y tenemos trabajo en mirar que esto acabe bien. Lo único que digo es que es bastante inevitable dar por terminado el sistema industrial. Ya nos estaba haciendo más daño que bien. Necesitamos buscar un nuevo modelo. No sé cuál será, pero seguro que viene de la mano de la IA. No está escrito que sea un desastre o que sea un éxito, pero tengo la absoluta certeza de que esto cambia.

Hace pocos días el término inteligencia artificial cumplió 70 años. ¿Está ese concepto distorsionando la percepción social de lo que realmente es?

El término IA es un puñetero desastre porque nos pone en un debate absurdo sobre qué es más o menos humano. Estamos comprando lenguaje extraviado de marcos mentales que no nos ayudan. Para mí, la IA es ‘software’ nuevo. Hasta ahora teníamos la mecanización de unas reglas de negocio. Por ejemplo, tú podías decirle si yo te entro una factura, me separas el IVA, me separas la parte del IRPF y me la asientas. El ‘software’ nuevo necesita un histórico de información para poder inferir. Es ‘software’ con estadística y ya está. En poco tiempo dejaremos de hablar de inteligencia artificial.

¿Se han exagerado las capacidades de la IA al vender que lo hará todo mejor que el hombre?

La IA ya lo ha cambiado todo. La forma de hacer ciencia, medicina, la guerra, de organizar los mercados bursátiles o de hacer previsión climática ya ha cambiado para siempre. Y también debería cambiar la forma de enseñar en las universidades y la manera de gestionar las relaciones con la ciudadanía por parte del Gobierno.

Un reciente estudio del MIT muestra que un 95% de los proyectos empresariales con IA fracasan, principalmente por la falta de estrategia en su despliegue. ¿Se está adoptando la IA corriendo y sin planificación por miedo a quedarse atrás?

La llegada de una tecnología nunca es solo una eficiencia de proceso. Siempre es un reto de organizarse de otra forma. El primer impulso es hacer lo mismo que antes pero más barato, más rápido y más eficiente. Lo que deberíamos hacer no es sustituir un ‘software’ viejo por uno nuevo, sino reconsiderando todo el proceso. El verdadero reto de la IA en las organizaciones no lo tiene el área de sistemas, sino el de recursos humanos. Necesito organizarme de otro modo, reconsiderar mis equipos, las habilidades, las formas de trabajar. Lo nuevo con la IA es que ahora los empleados pueden crear su ‘software’. Y la primera reacción de las empresas es prohibirlo, evitarlo, pedir permiso, etc. Y esta no será la solución, seguro. Lo que hace falta es definir las reglas de juego y que los trabajadores experimenten. Esto genera una tensión entre agilidad y control. Las empresas que ponen el foco en el control, perderán agilidad. Las empresas que pongan el foco en la agilidad, perderán control. Ningún extremo es bueno. Te quedarás en el medio.

En el ensayo menciona que el tecnofeudalismo de Silicon Valley está desbordando a los estados nación. ¿Vamos hacia su fin?

Hablo del fin de los estados nación, pero temo que lo que estemos debatiendo sea el fin de la democracia. Cuando se vio que las ciudades Estado no eran competitivas para jugar las partidas en el mundo, Europa entró en una dinámica de ordenación política de la que surgió el Estado nación. Hasta ahora, todos los procesos de unificación —como los de España, Alemania e Italia— han sido a través de la guerra. Si el Estado nación es insuficiente para discutir las reglas del juego mundial podría darse una nueva deriva autoritaria. Es un hecho que quienes dominan la economía global son actualmente estados que con autoritarismo controlan mercados de 300 millones por 300 millones de consumidores. Europa es un mercado de 500 millones de consumidores, sin ese autoritarismo, y se está viendo lo débil que es a la hora de competir. La UE busca ser ese nuevo estadio de unificación democrática supranacional, pero tras 50 años no lo ha completado. Estoy muy agradecido de ser europeo y que la metodología que se proponga sea el diálogo y el comercio bilateral, pero el resultado será que no dominaremos el mundo. Europa está intentando asimilar que es la primera vez en 2.000 años que no diseña el sistema operativo del mundo.