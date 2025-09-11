Fandiño presenta su «Contubernio Picacho» en Vigo

El periodista Xaime Fandiño, colaborador de FARO, presentó ayer su novela «Contubernio Picacho» (Ed. Elvira), que transcurre en el triángulo de Acera Volada, Picacho y Peniche, tres zonas de Vigo por donde se movía el autor en su infancia. Fandiño, arropado por Manuel Bragado y Xavier Romero, eligió un edificio residencial de mayores, Peniche Living, para la presentación.