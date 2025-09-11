Fandiño presenta su «Contubernio Picacho» en Vigo
El periodista Xaime Fandiño, colaborador de FARO, presentó ayer su novela «Contubernio Picacho» (Ed. Elvira), que transcurre en el triángulo de Acera Volada, Picacho y Peniche, tres zonas de Vigo por donde se movía el autor en su infancia. Fandiño, arropado por Manuel Bragado y Xavier Romero, eligió un edificio residencial de mayores, Peniche Living, para la presentación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes