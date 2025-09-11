Dos detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé

La Policía Nacional detuvo en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé, cuya familia compartía vivienda con ellos al tener una habitación alquilada y que ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado. Fue la madre la que se percató de que en el interior del tarro que le estaba dando a su hijo, de diez meses, había pequeños fragmentos mezclados con el puré infantil.