Dos detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé
Efe
Madrid
La Policía Nacional detuvo en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé, cuya familia compartía vivienda con ellos al tener una habitación alquilada y que ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado. Fue la madre la que se percató de que en el interior del tarro que le estaba dando a su hijo, de diez meses, había pequeños fragmentos mezclados con el puré infantil.
