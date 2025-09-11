Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé

Efe

Madrid

La Policía Nacional detuvo en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé, cuya familia compartía vivienda con ellos al tener una habitación alquilada y que ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado. Fue la madre la que se percató de que en el interior del tarro que le estaba dando a su hijo, de diez meses, había pequeños fragmentos mezclados con el puré infantil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents