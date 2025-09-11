Construyendo una inclusión real en las aulas

Las aulas de hoy son un espejo de la sociedad: diversas, cambiantes y llenas de matices. En un mismo grupo conviven niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo, distintas maneras de aprender, emociones que a veces desbordan y ritmos que no siempre se ajustan a lo que marcan los libros. En ese contexto, la inclusión no puede quedarse en un ideal, sino traducirse en prácticas concretas que permitan acompañar mejor a cada estudiante. Así lo explica Paula Carreira, docente y miembro de AGAMPI (Asociación Galega de Mestras e Mestres pola Inclusión), que participará en el IX Foro de Educación con el taller «Estrategias prácticas de autorregulación emocional y conducta para alumnado con NEE y NEAE (y sin ellas)».

Carreira, con una amplia trayectoria en docencia y acompañamiento a la diversidad, subraya que la autorregulación emocional y conductual en la escuela no es un lujo, sino una condición de partida para que el alumnado pueda aprender. «Hablamos de dotar a niños y niñas de recursos para manejar emociones, conductas y relaciones dentro del aula. Y de que los docentes podamos sostener esos procesos con herramientas claras y realistas», señala.

La experiencia en los centros muestra que las dificultades del día a día son persistentes: equipos de apoyo que deben repartir horas entre varios colegios, ratios altas que no reflejan la diversidad real y la sensación de que la educación inclusiva aún no aterrizó del todo. «Se nos dice que existen muchos recursos, pero la realidad es que no siempre llegan. Y mientras tanto, la diversidad en las aulas es cada vez mayor».

Por eso, el taller que presentará en el Foro busca ir más allá de la teoría. Carreira propone un espacio práctico, dinámico y aplicable al día siguiente: «Queremos que cada persona salga con algo en el bolsillo, una idea sencilla y útil para mejorar el clima del aula. No hablamos de recetas mágicas, sino de estrategias pequeñas que marcan diferencias grandes».

Entre esas estrategias están las rutinas claras, el uso de apoyos visuales, la creación conjunta de acuerdos de convivencia, las pausas de movimiento, señales no verbales para reconducir momentos de tensión o la adaptación de tareas y espacios a las necesidades de cada perfil. Recursos que, además, se trabajan con todo el grupo: «Es importante que no se apliquen solo al alumnado con necesidades específicas. La convivencia se aprende juntos. Si un alumno necesita levantarse tres veces y otro precisa silencio, debemos encontrar el término medio sin que nadie se quede atrás».

La adaptación, recuerda Carreira, depende de la edad y del momento evolutivo. Una rabieta puede ser esperable en Infantil, pero no en Primaria; la clave es entender el contexto y responder de forma ajustada.

Y en ese engranaje, las familias juegan un papel esencial: «Si aquí se refuerza una conducta y en casa lo contrario, lo avanzado se deshace sin querer. Necesitamos trabajar de la mano, escucharnos y reconocernos como aliados. Ellas conocen mejor que nadie a sus hijos y nos aportan claves valiosísimas».

Su mensaje final es claro: la inclusión real no se queda en discursos ni en normativas, sino que se construye en la práctica diaria. «Queremos hacer grupo, pensar juntas y compartir herramientas. La autorregulación no es solo un contenido: es una forma de entender la educación. Y cuanto antes lo pongamos en marcha, antes veremos aulas donde todo el alumnado —con y sin NEE— pueda estar bien y aprender».