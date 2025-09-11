Alborada celebra el 2º aniversario de su programa de prevención de conducta suicida

La asociación viguesa Alborada celebró ayer en Vigo el segundo aniversario de Aférrate, un programa de prevención pionero en Galicia que emplea experiencias en el medio natural para ayudar a personas que han atentado contra su vida o presentan ideación suicida.

«Todas las tormentas pasan», dijo el director gerente de Alborada, Jesús Cancelo, en un acto presidido también por las trabajadoras sociales Inés Sancho y Mar Álvarez, coordinadoras de Aférrate. Plantarán un árbol de laurel en el invernadero de los terrenos en los que trabajan para el programa, en el Centro Social y Cultural de Valladares. Fue una jornada emotiva en la que hablaron varios de los usuarios, que contaron sus experiencias y «cómo se salvaron al borde del precipicio». El presidente de la junta directiva de Alborada, José Ignacio Jiménez Pereira, recitó unos versos a los usuarios. que estaban entre el público.