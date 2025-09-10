La tortilla más grande del mundo se cocina en este pueblo de Galicia: pesa más de 10 toneladas

Un pueblo coruñés logra batir un récord mundial: cocinar la tortilla de patata más grande del mundo. El plato final ha pesado 10 toneladas de la que han salido 12.000 raciones con las que alimentar a todos los visitantes.

La hazaña culinaria se produjo en Melide (A Coruña), un pueblo de 7.500 habitantes que ha logrado batir el récord que ya ostentaba. La preparación de esta tortilla gargantuesca se produjo durante la Feria del Huevo Campero, una celebración reciente, pero que ya se ha convertido en una parada obligada para los amantes de la comida.

Una receta excepcional con un objetivo benéfico

La preparación de la tortilla no ha sido sencilla: 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. Para poder mover todo este volumen, los organizadores han tenido que utilizar una grúa para darle la vuelta a la sartén de seis metros de diámetro en lo que ha sido el momento más tenso de la jornada.

Tras lograr el volteo y llevarse la ovación del público, los organizadores han repartido las 12.000 raciones, vendidas a tres euros cada una. El dinero conseguido durante el evento irá dirigido a comedores sociales y entidades benéficas.

Si alguien se lo pregunta, la propuesta ha logrado escapar de uno de los debates más encarnizados del país: tortilla con cebolla o sin cebolla. La organización del evento optó por una decisión salomónica, una mitad con y la otra sin; garantizando que la tortilla sea un motivo más de unión para los vecinos de Melide.