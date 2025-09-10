Galicia se adentra en el otoño, pero el verano aún propondrá algún último baile

Aunque el otoño astronómico no comienza hasta el 22 de septiembre, el meteorológico lo hizo con el arranque de este mes. Y, este año, hay que decir que en Galicia el tiempo se está correspondiendo con esta segunda definición. ¿Implica esto que hay que guardar los bañadores y las toallas? No necesariamente; el verano aún puede asomar para unos últimos bailes. Pero habrá que estar al quite para aprovecharlos.

Desde hace varias jornadas, el territorio gallego está sometido a vientos del oeste, que aportan gran humedad desde el Atlántico. Está conlleva la llegada de frentes, que están dejando jornadas lluviosas, en alternancia con otras más secas. Esta tendencia parece que continuará. Además, las temperaturas han descendido notablemente, con algunas heladas ya en el interior de Ourense. Los días sin precipitaciones, no obstante, se podrán registrar máximas muy agradables, cerca de 25 grados Celsius, incluso más en Ourense.

Este jueves, no obstante, tocará paraguas porque se acercará un nuevo frente, menos activo que el de este miércoles, según MeteoGalicia. Se espera una mañana de cielos cubiertos, con lluvias que comenzarán por la mitad oeste. A partir del mediodía los cielos quedarán parcialmente cubiertos, con chubascos que se irán extendiendo al resto de la comunidad. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y el viento soplará del sudoeste fuerte en Bares, moderado en el resto, cambiando a componente oeste por la tarde, siendo moderado en el litoral.

Imagen del satélite, de esta tarde, con nubosidad al oeste de Galicia / MeteoGalicia

En cambio, el viernes tocará uno de esos coletazos veraniegos. Galicia recuperará poco a poco la influencia anticiclónica, y tendrá nieblas y nubes bajas en las primeras horas en zonas del interior, quedando los cielos con nubes y claros. No se descarta algún chubasco aislado y ocasional, más probable en la mitad norte y por la mañana.

Por la tarde los cielos estarán muy abiertos en la mitad sur. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y las máximas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en el interior de la comunidad; en Ourense se alcanzarán los 27 grados y en las Rías Baixas rondarán los 22. Los vientos soplarán del oeste-noroeste flojos en general, con intervalos moderados en el litoral.

Más calor el domingo

El sábado arrancará con una tónica similar, pero conforme pasen las horas las nubes se irán imponiendo, ya que la circulación del sudoeste irá acercando humedad desde el mar. Se espera así una mañana de cielos con nubes y claros. Por la tarde cielos nubosos, con más nubes al oeste, donde no se descarta alguna llovizna. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento soplará del sur-sudoeste flojo, con intervalos moderados en el litoral norte.

Para el domingo, según la Aemet, no se esperan lluvias salvo en el norte y las temperaturas estarán en ascenso generalizado, con más de 25 grados en prácticamente todo el territorio y Ourense volviendo a tocar los 30º. El viento soplará flojo del suroeste, moderado en el litoral y acompañado de intervalos fuertes en el caso del litoral cantábrico.

Aunque la predicción es incierta aún a estas alturas, parece que el principio de la semana continuará seco, mientras que el miércoles llegaría un nuevo frente, de bastante entidad. El análisis general de MeteoGalicia indica que no se esperan cambios significativos para este período, con predominio de los vientos de componente oeste que seguirán trayendo frentes a Galicia, intercalados con días secos. Las temperaturas mínimas quedarán en valores suaves y las máximas ligeramente por debajo de lo esperado para esta época del año.