El obispo de Barbastro sugiere que dimitirá por su pulso con el Opus

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha sugerido que podría dimitir si se viera obligado a aceptar las tesis del Opus Dei respecto a la gestión del santuario de Torreciudad y ha revelado que el papa Francisco ya le advirtió en una carta en octubre de 2024 que tuviera cuidado con «las intrigas mafiosas que están en curso en torno a este asunto».

En la homilía que pronunció el lunes, Pérez Pueyo hizo referencia al conflicto que mantiene la diócesis con el Opus Dei por la regulación de Torreciudad, santuario fundado en 1975 por san Josemaría Escrivá de Balaguer, natural de Barbastro y fundador del Opus Dei. El obispo reveló que el papa le dijo en una carta: «Ángel, no cedas» en referencia a la pretensión del obispo de llevar de vuelta la talla románica de la Virgen desde su ubicación actual, en Torreciudad, a la antigua ermita.

Pérez Pueyo asegura que ha luchado «hasta la extenuación» y advierte de que, si se ve presionado, se negaría a aceptar.

En su página web, el Opus Dei dice que tanto la imagen de la Virgen de Torreciudad como la antigua ermita son propiedad de la diócesis de Barbastro-Monzón, pero que desde 1962 están «cedidas a perpetuidad» por contrato a la sociedad anónima Inmobiliaria General Castellana, que colabora en facilitar medios materiales al Opus Dei.