Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra investigan la «muerte violenta» de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Concretamente, en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants. Se trataría de un chico de 16 años que falleció por un apuñalamiento, según confirmaron a «El Periódico» fuentes de la investigación. Otro menor estaría también herido por arma blanca.

Una mujer explicó que le vio malherido corriendo el lunes por la noche por la calle Antoni de Capmany de Barcelona, dirección Riera Alta, y justo allí se desplomó. Iba con dos amigos que pedían ayuda. Los vecinos de la calle, en el barrio de Sants, solo hablan del crimen del menor: «¿Es un robo? Aquí hay muchos en patinete», comentaba una vecina. Otro vecino habla de bandas juveniles: «Aunque aquí no hay, han tenido que venir de otro sitio», aventuraban. Algunos escucharon y vieron a los Mossos d’Esquadra llegar a Antoni Campmany alrededor de las 23 horas: «Había patrullas y esta marca de sangre», contaba uno de ellos.

Fuentes de la investigación explican que el joven es de origen hondureño. Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en la calle Antoni Campmany. Tras la agresión, ambos, malheridos, junto a un amigo, trataron de huir en dirección a L’Hospitalet de Llobregat y la víctima mortal se derrumbó a pocos metros del acceso al metro Santa Eulàlia.