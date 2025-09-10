Investigan a una mujer por matar a su hija discapacitada
La madre de la víctima fue ingresada en el hospital porque supuestamente intentó quitarse la vida
E.P.
La Palma
Una mujer de 32 años –que padecía autismo severo– falleció en la madrugada de ayer en el municipio palmero de Breña Alta por una inhalación de gases en su vivienda originada, presuntamente, por su madre.
La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que el juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha abierto diligencias previas por un presunto delito de homicidio.
Fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, confirman a Europa Press que la investigación sigue abierta con el fin de esclarecer las causas de la muerte.
La madre de la víctima se encuentra ingresada en el hospital de la isla porque supuestamente intentó quitarse la vida, sin éxito, inhalando los mismos gases tóxicos.
