El físico gallego a la caza de los agujeros negros y sus colisiones

La próxima vez que tengan un sueño o un proyecto y a la primera no les salga, recuerden lo que van a leer a partir de estas líneas. El científico gallego Juan Calderón, del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), acaba de publicar en la prestigiosa revista científica «Nature Astronomy» un descubrimiento que fue inicialmente rechazado en otra revista .

«Fue un examen de casi tres años de revisión. El artículo se envió primero ‘Physical Review Letters’ – un referente en Física– pero fue rechazado tras un año por opiniones ajenas a la fiabilidad de los resultados. Confiamos tanto en nuestros resultados que decidimos enviarlo a una revista todavía mejor llamada ‘Nature Astronomy’», explica el físico.

En esta les tocaron tres revisores. «Dos aceptaron la investigación casi de inmediato y el tercero estuvo batallando un par de años»,. recuerda. Preguntado por este tipo de ‘lizas’ entre científicos explica que, por una parte, pueden poner en cuestión si los resultados son lo suficientemente relevantes para publicar en una revista de ese calibre mientras que, por otra, pueden fijarse en que los resultados sean totalmente fiables.

Publicar en «Nature» o alguna de sus prestigiosas revistas es un premio en sí mismo para los científicos. El Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidade de Santiago de Compostela –a través de Calderón– acaba de conseguirlo con un artículo que estudia fusiones de agujeros negros mediante ondas gravitacionales, justo cuando se cumplen 10 años del descubrimiento de estas.

Lo firman el silledense, su estudiante de doctorado de la Chinese University de Hong Kong y un colaborador de la Pennsylvania State University. Los tres han medido por primera vez el retroceso gravitacional de un agujero negro.

Lo más seguro es que a la mayoría de los lectores nos resulte indescifrable. Calderón lo explica en términos más comunes: «Cuando uno dispara una escopeta, ésta retrocede hacia su hombro. Esto sucede por lo que en física conocemos como conservación del momento lineal. Por el mismo principio, la teoría de Einstein predice que tras una fusión de agujeros negros, el agujero negro resultante debe salir disparado a velocidades que pueden llegar a ser enormes. Una fusión de agujeros negros dispara ondas en todas direcciones pero de modo desigual: por un lado te llevas muchas ondas, y por el otro pocas ondas y un agujero negro a gran velocidad».

En cuanto a la importancia de este tipo de medición, señala el físico que «por una parte confirma que las ondas gravitacionales llevan asociadas lo que conocemos como momento lineal. Por el otro, y de modo mas indirecto, nos puede ayudar a entender si las fusiones de agujeros negros pueden venir acompañadas de señales electromagnéticas».

Por último, añade: «Los agujeros negros resultan fascinantes para el gran público por el halo de misterio que llevan asociado; sin embargo, no son tan extraños. Cualquier estrella con el triple de la masa del Sol colapsará sobre sí misma formando un agujero negro cuando su combustible se agote».