Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dar 12.000 pasos diarios reduce la obesidad infantil

R.S.

Vigo

Caminar 12 000 pasos al día se asocia con beneficios claros en la salud infantil: menor grasa corporal, menor índice de masa corporal y un perímetro de cintura más reducido. Así lo ha constatado un estudio desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Científicos del Centro de Estudios Sociosanitarios monitorizaron, durante 30 semanas del año escolar, los pasos diarios de escolares de 4º a 6º de primaria de la provincia de Cuenca mediante una pulsera de actividad física. Esta relación resultó más evidente los días lectivos, y especialmente en los niños, siendo todavía más clara cuando se alcanzaba este nivel de actividad al menos el 40% de los días del curso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents