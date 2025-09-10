Dar 12.000 pasos diarios reduce la obesidad infantil
R.S.
Vigo
Caminar 12 000 pasos al día se asocia con beneficios claros en la salud infantil: menor grasa corporal, menor índice de masa corporal y un perímetro de cintura más reducido. Así lo ha constatado un estudio desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Científicos del Centro de Estudios Sociosanitarios monitorizaron, durante 30 semanas del año escolar, los pasos diarios de escolares de 4º a 6º de primaria de la provincia de Cuenca mediante una pulsera de actividad física. Esta relación resultó más evidente los días lectivos, y especialmente en los niños, siendo todavía más clara cuando se alcanzaba este nivel de actividad al menos el 40% de los días del curso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»