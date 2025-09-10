Apple presenta el iPhone 17 Air, su teléfono más delgado hasta la fecha

Apenas 5,6 milímetros. Es el ancho del nuevo iPhone 17 Air, uno de los nuevos modelos que Apple presentó ayer en su esperado evento anual. El gigante californiano pilotado por Tim Cook ha llevado a su producto estrella el concepto «Air» de sus portátiles MacBook y sus tabletas iPad para concebir sus teléfonos más delgados y ligeros hasta la fecha. Además, Apple mostró las nuevas características de sus AirPods, que ahora incorporan sensor cardiaco, y de los Apple Watch, que pueden detectar la hipertensión.

Lejos quedaron ya las keynotes multitudinarias, con público y periodistas especializados llegados de todo el mundo al Teatro Steve Jobs de Cupertino (California), sede de la compañía de la manzana. Desde la pandemia, las presentaciones se parecen más a un anuncio de la teletienda, pero con una calidad y un glamur insuperables. En este formato audiovisual, accesible desde YouTube, Apple presentó su la nueva línea, la 17, de su emblemático smartphone, su mayor fuente de ingresos. «El iPhone Air es una revolución total», aseguró Tim Cook, el director ejecutivo de la compañía.

El modelo más delgado cuenta con protectores cerámicos en ambos lados, lo que aumenta su resistencia y durabilidad. Mide 5,6 milímetros de ancho y es «excepcionalmente ligero», según la compañía. Aunque Samsung, principal rival de Apple, presentó su propio modelo «fino» a principios de este año, el Galaxy S25 Edge, este dispositivo de la marca coreana mide 5,8 milímetros, dos milímetros más que el iPhone 17 Air.

El nuevo modelo iPhone Pro de Apple, por su parte, presenta un nuevo diseño de aluminio y un sistema diseñado para reducir el calor. Su rendimiento es un 40% superior al del iPhone 16 Pro, y cuenta con la CPU A19 Pro, con una capacidad de procesamiento comparable a la del MacBook Pro.

Los nuevos iPhone 17 tienen siete capas de antirreflejo para poder ver la pantalla incluso a pleno sol, y 8 horas más de batería respecto al modelo 16. La cámara frontal mejorada permite tomar selfis en formato apaisado sin tener que rotar el teléfono. También facilita, por ejemplo, grabar en vídeo un concierto y a la vez la reacción, en modo selfi, de la persona que graba. El iPhone 17 Pro tiene, además, la batería más grande de la historia de estos modelos.

En cuanto a los auriculares, los AirPods Pro 3 incluyen un sensor de frecuencia cardiaca que mide este parámetro en la oreja y un diseño adaptado al canal auditivo para evitar caídas producidas por el movimento extremo y el sudor. Además, facilitan la traducción simultánea mediante inteligencia artificial.

Por último, los relojes inteligentes Apple Watch Series 11 incorporan un cristal dos veces más resistente a los rayazos, identifican patrones de hipertensión a lo largo de un periodo de 30 días y la batería dura hasta 24 horas.