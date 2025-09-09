La Xunta adapta el auditorio del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura para espectáculos

El Consello de la Xunta de Galicia dio ayer el visto bueno a la ampliación del escenario del Auditorio del Edificio Fontán, de la Cidade da Cultura, con que el que se quiere dar respuesta a la demanda de que este espacio pueda acoger espectáculos de teatro, danza y música. La futura instalación favorecerá un ahorro en costes de producción al reducir de manera significativa el montaje de los escenarios y estructuras efímeras empleadas ahora para actividades de la Cidade da Cultura.

Para el Gobierno gallego, las obras del que será el primer Centro de Artes Dixitais de Galicia, actualmente en marcha, ofrecen la oportunidad idónea para llevar a cabo esta actuación en este momento, ya que esta infraestructura tecnológica se está construyendo en un espacio subterráneo anexo a la pared trasera del Auditorio del Edificio Fontán.

La ampliación del escenario no restará superficie ni afectará al diseño del Centro de Artes Dixitais, que mantiene también el calendario previsto. De hecho, las obras de esta nueva equipación encaran su última fase y está previsto que la infraestructura esté finalizada en diciembre, pudiendo llevar a cabo así su equipación en 2026.

Diversos usos

El Edificio Fontán de la Cidade da Cultura fue diseñado para acoger instituciones del sistema universitario gallego, del Consello Superior de Investigacións Científicas y del ámbito educativo de la Xunta, y tras la adaptación acordada del auditorio, el escenario del inmueble ganará una superficie de 330 metros cuadrados, además de dotarse de la altura, el tipo de suelo y las áreas de apoyo y circulación necesarias.

Para acometer esta actuación, el Consello de la Xunta dio luz verde la una modificación del contrato para la construcción del Centro de Artes Dixitais por valor de 949.259,99 euros, sin IVA.