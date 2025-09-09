Las raíces que rebrotan en WhatsApp

La relación de Lidia Díaz con Galicia comienza en el momento en el que fallece su padre. Entre sus cosas, encuentra el certificado de nacimiento de su abuela que «decía que era de Cerponzóns, en Pontevedra», recuerda la argentina. Fue entonces cuando despertó su curiosidad por esa tierra. «Escribí al Archivo Histórico de Pontevedra preguntando por el pueblo y un día contactó conmigo Juan Esperón». Él es el secretario de la Asociación de Vecinos O Chedeiro, de Cerponzóns, y el encargado de mantener presente el alma de la parroquia. Ambos comenzaron a intercambiar mails y a desarrollar una relación de amistad que incentivó a Lidia a conocer el lugar de origen de su familia. «En 2019 fui a ver la parroquia y desde la asociación me lo explicaron todo», concreta la mujer. Relata que en ese momento su sentimiento fue «muy intenso», imaginaba a su padre y abuelos: «Ese mismo suelo había sido pisado por ellos», reflexiona. Allí se unió al grupo de WhatsApp «Cerponzóns polo mundo», una iniciativa de Esperón para hacer sentir parte del lugar a las personas emigradas, o familiares de emigrados. «Queremos que se integren como cualquier vecino», afirma el secretario de la asociación. Se ha convertido en el enlace directo entre los de fuera y su pasado.

El grupo cuenta con 33 participantes de lugares muy diversos: Argentina, Brasil, Francia o Australia . También hay quien se quedó en España. Jesús Docampo se fue a Barcelona a los 18 años pero vuelve cada verano. En Facebook encontró la iniciativa de Esperón y decidió sumarse.

Para Dolores Gómez tener esa ligazón con Galicia es muy importante: «Necesito escuchar el idioma, las historias, la energía. No sé si le pasa a todos lo mismo, pero para mí es como enraizar». Nació en Brasil y hasta los 30 años no pudo visitar la tierra de sus padres, en ese momento sintió «una total identificación». Expresa, también, que sin haber vivido en Galicia su conexión con el lugar es muy profunda. Angelica Otero se crió escuchando los relatos de su abuela que emigró joven a Argentina. En esas historias Galicia se convertía en una protagonista desconocida y a la vez muy íntima para la joven. De cuando fue al lugar solo guarda buenos recuerdos: «No esperaba tanto recibimiento, los miembros de la asociación me llevaron a los restos del posible molino de mi bisabuelo y su casa».

Ese sentimiento de morriña y la hazaña de la Asociación de Vecinos han unido a personas de todo el mundo. Lidia cuenta que hace unos años se reunieron todos los que eran de Argentina para conocerse e intercambiar historias de la parroquia. Para Esperón, la experiencia es «muy positiva» porque también recibe noticias relacionadas con Galicia de otros lugares. « Incluso compartimos los viajes de algunos a Cerponzóns» , comenta Angelica. Desde la asociación escriben los mensajes en gallego para que aprendan el idioma. A la argentina le recuerda a cuando le hablaba su abuela y no quiere apartarse «nunca de ese sentimiento».

Orígenes

La idea de la creación del grupo surgió después de ver el éxito del WhatsApp de la parroquia que utilizaban para enviar noticias y plantear cuestiones relacionadas con el lugar. En 2016 Esperón comenzó a publicar historias de la emigración de Cerponzóns en su blog: O Roque de Cerponzóns. Fue en ese momento cuando comenzó a recibir mensajes de nietos de emigrados interesándose por sus raíces. Cerponzóns no es solo un punto en el mapa, es una comunidad global, unida por la cultura, la memoria y un sentimiento que permanece generación tras generación.