«A los primeros yeyés en Vigo les tiraban ladrillos desde las obras»

Resulta curioso que haya elegido un residencial de mayores para la presentación del libro...

Lo hago porque es parte de la trama de la novela, tiene que ver con la historia. Además es mi barrio, en el que nací. Es una relación intergeneracional porque acudirá gente de otras edades allí y les cambiarán el rumbo del día.

La novela transcurre en el triángulo de Acera Volada, Picacho y Peniche en Vigo. A algunos neovigueses estos lugares les suenan a chino.

Peniche es el cruce al final de Pi y Margall en el que puedes seguir hacia Bouzas o Traviesas. Del Olivo hacia atrás es la Acera Volada. Mi abuela y mucha gente no lo nombraban como Paseo de Alfonso sino que lo llamaban la Acera Volada. Picacho es la zona de abajo por Llorente donde estaba el cementerio viejo, el camposanto antes de Pereiró. Ahí mi madre y otras clareaban la ropa cuando ya no quedaban las tumbas. También estaba la fábrica de gas y la Almoneda de Álvarez Blázquez donde se vendían o alquilaban libros. El alquiler era el 10% de los libros. Yo aprendí allí a hacer los porcentajes. Fina nos dejaba vender y alquilar y teníamos que alquilar. Ahora nos meterían en la cárcel por trabajar con siete años en una tienda.

El barrio es otro de los protagonistas junto a O Morrazo.

Sí, también aparece el asilo de ancianos que han tirado cerca del Olivo. La gente de la residencia de ahora de Peniche va en el libro investigando cosas de los años 60. La trama sucede antes de la pandemia. La residencia A Balea –que había aparecido en su anterior novela– sigue apareciendo como eje principal. Aparecen unos menonitas, similar a los amish, vendiendo en la feria de Cangas. Una de las protagonistas ve un bolso en el puesto y lo compra. Al abrirlo descubre unas hojas de periódico. Ahí comienza la historia.

¿Por qué elige los años 60?

Es la época de los yeyés. Presento la historia de una joven fotógrafa en Vigo que desaparece en aquellos años. En los 60 ocurrió que los hijos ya no se parecían a sus padres. Las nuevas generaciones cambiaron su imagen. Antes llegabas a los 20 y te vestías igual que tu padre y tu abuelo. En esa época, no. Hubo una revolución estética con los Beattles, los pantalones de campana, la melena...Se cambió la forma de ver la vida. Ibas por la calle y te decían: ‘Melenudo, maricón, corta o pelo’. A los primeros yeyés en la ciudad les tiraban ladrillos desde las obras. Veías una y cruzabas la calle. Muchos ponían el pantalón acampanado en el portal para que los padres no los vieran.

¿Cómo se siente con la desaparición del antiguo Barrio do Cura para una urbanización?

Se me cae el alma a los pies. Un día pasé en el Vitrasa y vi el hueco donde estaba mi casa. Es como si te sacan un trozo del corazón.